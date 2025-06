Ezek voltak Fülöp herceg utolsó szavai fiához, Károlyhoz: így teltek a halála előtti napjai II. Erzsébet férjének

II. Erzsébet, Anne hercegnő, Fülöp herceg és Károly herceg, 1951-ben

Forrás: Getty Images

Fülöp egyik utolsó kérését is fiához intézte

Katie Nicholl, a királyi család életét évek óta kutató szerző, az Új királyi család: Erzsébet királynő öröksége és a korona jövője című 2022-es könyvében egy másik, kevéssé ismert, megható részletet is közölt az apa és fia közötti kapcsolatról. Nicholl szerint Fülöp egyik utolsó kérését is a fiához intézte, amikor így szólt hozzá: „Bármit is teszel, ígérd meg, hogy gondoskodsz az édesanyádról.” A királynő szinte folyamatosan a férje mellett tartózkodott, de Fülöp olyan hirtelen halt meg, hogy Erzsébet nem ébredt fel időben ahhoz, hogy elbúcsúzhasson tőle. Élete végéig bánta, de a család szerint a herceg „készen állt a halálra”.