Gümölcsösládában menekítették ki Fülöp herceget: élete olyan volt, mint egy szürreális kalandfilm

Különös belegondolni, hogy Fülöp herceg születésének ma van a 104. évfordulója, miközben alig pár éve távozott. A legendás edinburgh-i herceg azonban jóval több volt, mint II. Erzsébet férje és megérdemli, hogy saját jogán is beszéljenek róla. Fülöp herceg élete ugyanis még a legizgalmasabb kalandregényeket is kenterbe vágja, a fordulatok pedig akkor sem kerülték el életét, amikor már rég a királyi palotában élt.

Forrás: Bettmann

Hogy került Fülöp herceg gyümölcsösládába?

1921. június 10-én látta meg a napvilágot Fülöp herceg Korfu szigetén, a Mon Repos villában egy étkezőasztalon és akkor még senki nem fogadott volna arra, hogy később királynői hitves válik belőle. Még úgy sem, hogy nagyszülei révén születésekor mind a görög, mind a dán trónöröklési rendben benne volt.

Szerencsétlenségére azonban a görög királyi család tagja lett, a balkáni királyságok trónjai pedig soha nem álltak a legstabilabb alapokon.

Így történt, hogy alig egy évvel születése után 1922-ben nagybátyját I. Konstantint másodjára űzték el a görög trónról, miután őt hibáztatták az Görög-Török háború elvesztéséért. Az új katonai kormányzat édesapját életfogytiglani börtönre ítélte, édesanyját pedig megfigyelés alatt tartotta. Végül egy gyümölcsösládában menekítették a ki a herceget és családját egy brit hadihajón.

Gyerekkorában különböző rokonoknál, illetve bentlakásos iskolákban húzta meg magát a család, Fülöp herceg élete során pedig Nagy-Britannia, Francia-, illetve Németország között ingázott. Sokat segített neki nagybátyja Lajos, gróf Mountbatten, aki katonai sikerei miatt nagy megbecsülésnek örvendett a brit királyi családban, valamint az Egyesült királyság hadseregében.

A hercegi származás hátrányai, avagy Fülöp herceg származása

Mai ésszel különös belegondolni, hogy Fülöp és Erzsébet házassága komoly ellenszelet kapott. Ugyan Fülöp herceg királyi sarj volt, tehát a pedigréjével nem is lett volna gond, csakhogy nagyjából ez is volt az egyetlen, amit a házasságba hozott. A nincstelen herceg helyett egy vagyonos lord jobb választásnak tűnt, azonban volt egy ennél is komolyabb probléma.

Noha a görög uralkodóház sarjaként született, Fülöp herceg származását tekintve német volt, némi dán beütéssel.

Ez pedig 1946-ban, alig egy évvel a második világháború után komoly hátrány volt, a dolgon pedig az sem segített, hogy a herceg nővérei mind német hercegekhez mentek hozzá. A szerelmesek azonban kitartottak, így a pár 1946-ban végül összeházasodott és négy gyereket neveltek.