Mit írj neki az első randi után? Ezzel a válasszal nem fogsz kiesni a pixisből

Az első randi utáni üzenet egy látszólag apró gesztus, de valójában sokkal nagyobb hatással lehet a folytatásra, mint gondolnád. Ez az a pillanat, amikor még friss az élmény és eldőlhet lesz-e második találkozás, vagy az egész csak egy szép emlék marad. Sokan bizonytalanok ilyenkor: túl sokat írni tolakodó, túl keveset viszont érdektelennek tűnhet. De az arany középút itt is létezik – csak meg kell találni azt a mondatot, ami még te vagy, de közben ad egy kis plusz varázst is a folytatáshoz. Mit írj neki az első randi után, hogy ne tűnj sem túl lelkesnek, sem pedig túl közömbösnek? Először is: semmiképp ne hagyd figyelmen kívül. Egy férfi számára az is jelzésértékű, ha nem hall felőled.

Az első randi utáni üzenet kulcsfontosságú lehet

Az első randi utáni üzenet — Mit írj, hogy benne maradj a fejében?

Írj úgy, mint egy nő, aki tudja mit akar

A legfontosabb, hogy maradj önazonos. Ha tetszett a randi, akkor jelezd neki egyszerűen:

„Nagyon jól éreztem magam tegnap. Rég nevettem ilyen jókat.”



Vagy jöhet egy kis humorral fűszerezett változat, egy csipetnyi játékosság:



„A mai nap legjobb pillanata: visszagondolni a tegnapi estére. Mikor ismételjük meg?”



Fontos, hogy ne bonyolítsd túl. Egy-két mondat is elég ahhoz, hogy azt érezze: ő is hatással volt rád. Az ilyen üzenetek nemcsak visszajelzések, hanem meghívók a folyatásra.

Milyen hibát érdemes elkerülni?

Ne írj hosszú üzeneteket, bármennyire is lelkes vagy. Nem kell órákon át analizálni az estét. Ne kérdezd meg háromszor, hogy szerinte lesz-e még találkozó és ne áruld el, hogy izgultál a randin. Egy rövid, frappáns üzenet sokkal vonzóbb, mint egy regény. És akármennyire is megérintett az este, ne küldj egymás után három-öt üzenetet – a lazaság sokszor vonzóbb, mint a görcsös bizonyítási vágy.

Ha nem érezted a szikrát — Stílusosan is le lehet zárni

Ha úgy érzed, nem ő lesz az igazi, akkor is érdemes egy rövid, kedves üzenetet küldeni:



„Köszönöm az estét, jó volt megismerni téged. Most úgy érzem, nem keresem tovább ezt a vonalat, de jó beszélgetés volt.”



Ez elegáns, tiszteletteljes, és nem hagyja őt bizonytalanságban. Nem kötelező minden randinak folytatást követelnie. Az is klassz női tulajdonság, ha ezt stílusosan tudod kommunikálni.