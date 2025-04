Életmentő tippek – Így fejezd be az első randit, ha rájössz, hogy nem lesz második

Mi tegyél, ha megsértenek egy randin?

Előfordulhat, hogy azért akarsz véget vetni egy randinak, mert megsértettek, vagy súlyos véleménykülönbség alakult ki. Talán addig jól alakult, de Dr. West szerint az első randi bizony lehet kínos is. „Ha a randi során olyat mondtak, ami számodra fontos dolog, vagy ellentétes az értékeiddel, nem kell kompromisszumot kötni” – tanácsolja. Légy őszinte, és mondd el, hogyan érezted magad a megjegyzés hatására, és adj lehetőséget a válaszadásra, ha szeretnéd tisztázni, hogy félreértésről van-e szó.

Ha a randipartnered válasza nem megfelelő, mondd el, hogy ez a kettőtök közötti különbség az oka annak, hogy befejezed a randit. Valószínű, hogy ő sem akar olyan személlyel randizni, akivel nincs meg a szükséges összhang.

Hogyan tudd, hogy elég időt adtál a randinak?

Néha egyszerűen érzed, hogy nem illetek össze, és semmi sem változtat ezen. Máskor viszont nem vagy biztos benne, hogy elegendő időt hagytál a döntéshez. Először is gondold át, mennyire érzed magad kényelmesen. Ha úgy érzed, minden tőled telhetőt megtettél, de mégis kínos a helyzet, nincs értelme tovább húzni az estét. Ha hajlamos vagy másoknak megfelelni, adj magadnak engedélyt, hogy elköszönj, még akkor is, ha a partnered élvezi a randit. Tiszteld a másik fél idejét is. Nagy valószínűséggel értékelni fogja, hogy nem húzod tovább a találkozót, ha már nem élvezed.