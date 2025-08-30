A legújabb TikTok-őrület a legstabilabb kapcsolatokat is tönkreteheti – megéri kipróbálni?

A „loyalty test”, azaz a hűségteszt egyre elterjedtebb a TikTokon. Kapcsolatban élő emberek tesztelik vele partnerüket, és az eredmény fényében döntenek további sorsukról. Hihetetlen, de már 105,6 millió ember használta a #loyaltytest hashtaget a platformon!

A hűségteszt, amely kapcsolatokat tesz tönkre.

Forrás: Shutterstock

Mi ez a legújabb hűségteszt?

Tömegeket mozdít meg ez az új őrület, a legstabilabb kapcsolatokban is kipróbálják. Éppen csak egy a bökkenő vele – a másik fél mit sem tud arról, hogy ő tesztelve van. A pár egyik fele kamuprofilt hoz létre, ahol más névvel és képpel írnak rá partnerükre. Azonban az sem idegen, hogy egy teljesen másik embert kérnek meg arra, hogy teszteljék partnerüket – valakit, akit a másik nem ismer. Ezek az üzenetek általában flörtölő hangnemben zajlanak és sokszor el is hívják a tudatlan félt egy randira. Ezt mindössze azért, hogy felmérjék a párjuk reakcióját és ez által döntsenek a kapcsolatuk jövőjéről. Vajon a másik félben megvan a hajlandóság a megcsalásra? Sok esetben a reakciókat levideózzák, és az is felkerül a TikTok platformjára.

Több opciót is számításba vesznek, mikor ráírnak a gyanútlan személyre: egyáltalán érkezik-e válasz, milyen stílusban ír vissza, ő is elkezd-e flörtölni és végül, hogy mit reagál egy randi felkérésre.

Káros következményekkel járhat

Szakértők szerint az már önmagában probléma, ha valaki ilyen tesztnek kiteszi a párját, akiben papíron megbízik és mindennél jobban szereti. A feleknek, akik meglépik ezt általában alacsonyabb az önbecsülésük és nincs elég bizalmuk a másikban. A már eddig felépített közös dolgokat is könnyű ezzel lerombolni. Alapból egy bizalmi sértés alakul ki a teszt közben, mivel ezáltal hazudunk a másiknak – abban az esetben is, ha a mit sem sejtő fél jól teljesít.

A hűségteszten átesett ember gyakran érezhet ezután önbizalomhiányt és félelmet, hiszen elárulták őt. Ez sok esetben jelentheti a kapcsolat végét, akkor is, ha a másik úgy gondolja, hogy kapott egy megerősítést. Az őszinte, stabil párkapcsolatok nem olcsó trükkökre épülnek, hanem bizalomra, kompromisszumokra és a közösen felépített alapokra.