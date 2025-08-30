Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 30., szombat

A legújabb TikTok-őrület a legstabilabb kapcsolatokat is tönkreteheti – megéri kipróbálni?

A hűségteszt, amely kapcsolatokat tesz tönkre.
Shutterstock - PeopleImages.com - Yuri A
Gyüre Bernadett
2025.08.30.
Bombaként robbant be TikTokon a legújabb őrület: a hűségteszt. Megdöbbentő trükköt vetnek be a bizalmatlan partnerek a saját szerelmükkel szemben. A hűségteszt már világszerte elterjedt, és nap mint nap egyre több szívet tör össze ez a nem túl kíméletes módszer.

A „loyalty test”, azaz a hűségteszt egyre elterjedtebb a TikTokon. Kapcsolatban élő emberek tesztelik vele partnerüket, és az eredmény fényében döntenek további sorsukról. Hihetetlen, de már 105,6 millió ember használta a #loyaltytest hashtaget a platformon!

Forrás: Shutterstock

Mi ez a legújabb hűségteszt?

Tömegeket mozdít meg ez az új őrület, a legstabilabb kapcsolatokban is kipróbálják. Éppen csak egy a bökkenő vele – a másik fél mit sem tud arról, hogy ő tesztelve van. A pár egyik fele kamuprofilt hoz létre, ahol más névvel és képpel írnak rá partnerükre. Azonban az sem idegen, hogy egy teljesen másik embert kérnek meg arra, hogy teszteljék partnerüket – valakit, akit a másik nem ismer. Ezek az üzenetek általában flörtölő hangnemben zajlanak és sokszor el is hívják a tudatlan félt egy randira. Ezt mindössze azért, hogy felmérjék a párjuk reakcióját és ez által döntsenek a kapcsolatuk jövőjéről. Vajon a másik félben megvan a hajlandóság a megcsalásra? Sok esetben a reakciókat levideózzák, és az is felkerül a TikTok platformjára.

Több opciót is számításba vesznek, mikor ráírnak a gyanútlan személyre: egyáltalán érkezik-e válasz, milyen stílusban ír vissza, ő is elkezd-e flörtölni és végül, hogy mit reagál egy randi felkérésre.

Káros következményekkel járhat

Szakértők szerint az már önmagában probléma, ha valaki ilyen tesztnek kiteszi a párját, akiben papíron megbízik és mindennél jobban szereti. A feleknek, akik meglépik ezt általában alacsonyabb az önbecsülésük és nincs elég bizalmuk a másikban. A már eddig felépített közös dolgokat is könnyű ezzel lerombolni. Alapból egy bizalmi sértés alakul ki a teszt közben, mivel ezáltal hazudunk a másiknak – abban az esetben is, ha a mit sem sejtő fél jól teljesít.

A hűségteszten átesett ember gyakran érezhet ezután önbizalomhiányt és félelmet, hiszen elárulták őt. Ez sok esetben jelentheti a kapcsolat végét, akkor is, ha a másik úgy gondolja, hogy kapott egy megerősítést. Az őszinte, stabil párkapcsolatok nem olcsó trükkökre épülnek, hanem bizalomra, kompromisszumokra és a közösen felépített alapokra.

Hatása a közösségi médiában

Ugyan több millióan próbálták ki a tesztet, mégis inkább negatív véleményeket lehet róla olvasni. Sokak szerint már az elgondolás is sértő, hogy bárki ilyet megtenne. Egyre több Reddit felhasználó gondolja úgy, hogy ugyanolyan rossz ilyen teszteket készíteni a párod háta mögött, mint megcsalni a másikat, mivel ez a módszer is ugyanúgy mind a két félnek lelki traumát okozhat a végén.

Mit tegyél, ha bizonytalan vagy?

A pszichológusok szerint a legfontosabb és legtisztább módja annak, hogy elkerüljük az esetleges szakítást, a nyílt kommunikáció. Minden esetben először meg kell próbálni átbeszélni a problémákat egy nyugodt, csendes környezetben. Ha ez nem sikerül és még mindig szeretnénk, hogy a kapcsolat működjön és minden olyan legyen, mint azelőtt volt, akkor a párterápia sem utolsó opció. A titkolózás, az érzelmek elfojtása, a közösségi média bevonása csak mélyebb sebeket ejt. A bizalom alappillére az őszinteség és a nyitottság, a közös élmények megélése.

