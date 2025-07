Kihallgattuk a pasikat: itt a durva igazság arról, mit tartanak megcsalásnak az online térben

„Nálam az a határ, ha törli az üzeneteket, vagy elfordítja a telefonját, ha mellette vagyok. Akkor már tudom, hogy nem ártatlan dologról van szó. Az ilyen apró jelek megalapozzák a gyanút, és onnantól kezdve nehéz feltétlenül bízni a másikban" - Gábor, 41

Sok pasi azt gondolja, hogy a fizikai hűtlenségnél is pusztítóbb tud lenni az érzelmi megcsalás. Ez magában foglalhatja azt is, ha a partnerünk a problémáiról, érzéseiről, a kapcsolatában lévő nehézségekről beszél egy harmadik féllel.

Ha a barátnőm érzelmileg olyan közel kerül valakihez online, mint hozzám, és velem meg sem osztja ezeket a gondolatokat, az már megcsalás. Az érzelmi megcsalás is fájdalmas

– Laci, 22.

„Amikor olyan valakihez fordulsz tanácsért a kapcsolatodról, vagy magadról, a partneredről, akihez vonzódsz, az már simán átlépi a határt. Az a valaki már harmadik személy lesz a kapcsolatban” – Erik, 38.

Online flört, kommentek, lájkok

Ez a terület a legmegosztóbb. Van, akinek már egy puszilkodós emoji küldése is megcsalás, míg mások sokkal lazábban állnak a dolgokhoz.

„Lájkok és kommentek? Ugyan már, ez nem digitális hűtlenség. Ha valaki egy képet lájkol, vagy azt írja 'jól nézel ki', az még nem jelenti azt, hogy meg akarja csalni a partnerét. Ne legyünk már ennyire paranoiásak” – Péter, 32.

„Nekem az online flört is megcsalás. Ha egy pasi folyamatosan kommentelget, és olyan üzeneteket küld a feleségemnek, amiket nem kellene. Mondjuk, ha egyoldalú a dolog, írjkáljon nyugodtan, tőlem, elbeszélgethet magában, de ha feleségem ezt viszonozza, akkor már gond van” – Dávid, 40.

Társkereső alkalmazások

A társkereső alkalmazások használata, még ha csak „kíváncsiságból” is, a legtöbb férfi számára egyértelműen a hűtlenség kategóriájába tartozik.

„Ha valaha is felmegy a barátnőm a tudtom nélkül egy társkereső alkalmazásra, akkor onnantól nincs miről beszélnünk. Az azt jelenti, hogy aktívan keres valaki mást, és ez megcsalás” – Zoli, 36.

„Még ha csak beszélget is valakivel a Tinderen, akkor is azzal a céllal regisztrált oda, hogy találjon valakit. Nincs mentség” – Bálint, 26.