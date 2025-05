Ha ezt mondja neked a párod, titokban megcsal – 4 árulkodó mondat

2. „Most nem jó, szívem, a srácoknak megígértem, hogy este elmegyünk bulizni.”

A barátokra való hivatkozás egy elég szilárd bástya — a férfiszövetségek megrendíthetetlenek, szívesen falaznak egymásnak. Hiába telefonálsz rá a szerelmed legjobb barátjára, profi módon kifogja menteni őt, még akkor is, ha éppen más utakon járnak, és nem is együtt csavarognak a bulinegyedben. Ha eddig mindig teljesítette a vágyaidat, és szívesen ment el veled bárhova, de most folyton a haverokkal rukkol elő mentségként, az hatalmas piros zászló lehet — pláne, ha Balázsból egy dús keblű szőke lett. A másik grandiózus intő jel az, ha ezt rendszeressé teszi, például minden szombat este „a srácokkal bulizik”.

3. „Ideje lenne megfűszereznünk a szexuális életünket. Annyira ellaposodott.”

Itt csak annyi probléma merülhet fel, hogy ő már lehetséges, hogy végrehajtott egy kis magánakciót. Ugyanis a legtöbben akkor ejtik ki ezt a mondatot a szájukon, ha már félreléptek, vagy készülnek megcsalni a másikat. Ennek hatására kicsit felmenti magát a bűntett alól, hiszen ha téged is rá tud szedni arra, hogy nyitottabb legyél szexuális téren, akkor talán még a kikacsintás is beleférhet. Ha ezt kimerte jelenteni előtted, szemtől szemben, akkor azt is felfedte, hogy már nem élvezi veled az együttléteket — másra vágyik.

4. „Alig szólok hozzá. Lapozzunk már!”

Abban az esetben, ha gyakran felmerül egy harmadik fél neve, aki miatt rendszeresen összekaptok, az nem a puszta véletlen szüleménye. Figyeld meg legközelebb, hogyan reagál, ha felhozod az említett másik nő nevét. Ha idegessé válik és tagad, akkor vaj van a füle mögött, hiszen csak akkor tud valaki dühbe gurulni, ha rátapintottunk az igazságra. A semleges dolgokra csak legyintünk egyet, és minden heveskedés nélkül válaszolunk rá.