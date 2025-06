3 jel, hogy valakit irányító szülők neveltek fel: felnőttkori kapcsolataiban is gondot okoz

Gyerekként természetes, hogy a szüleink döntéseket hoznak helyettünk, de mi történik akkor, ha ez a kontroll túlzottá válik? Ha minden lépésünket irányították, beleszóltak a barátságainkba, a döntéseinkbe, az érzéseinkbe még akkor is, ha ez a nevelés jó szándékkal történt? A Brigitte német magazin szerint azok a felnőttek, akiket túlzottan irányító szülő nevelt, gyakran szenvednek a saját párkapcsolataikban, munkájukban vagy önértékelésükben is. Íme három figyelmeztető jel, amely arra utal, hogy talán te is ilyen neveltetést kaptál, és hogy a gyerekkor az, ami miatt sok nehéz emberi kapcsolatod van.

Ezek a jelei annak, ha irányító szülő nevelt

Forrás: Shutterstock

1. Állandóan a mások elvárásaihoz igazodsz, mint az irányító szülő esetében

Az irányító szülők gyakran nem hagyták, hogy a gyermekük a saját vágyai szerint döntsön. Ehelyett azt közvetítették, hogy akkor vagy jó, ha azt teszed, amit ők mondanak. Ennek hatására az érintettek felnőttként sem bíznak a saját döntéseikben, inkább mások elvárásait követik. Ismerős? Ha gyakran kételkedsz magadban, vagy mindig azon jár az eszed, vajon, mit gondolnak majd rólad, lehet, hogy ez a belső bizonytalanság innen ered. Sok ilyen felnőtt úgy érzi, nem tud önmaga lenni egy kapcsolatban, mert attól fél, hogy akkor nem fogják szeretni.

2. Bűntudat, ha nemet mondasz

Az irányító szülők gyakran érzelmi zsarolással élnek, azzal érvelnek, egyes dolgokat azért kell megtennie a gyereküknek, hogy azzal megmutassák, szeretik őket. Ez mélyen beépül a gyermek pszichéjébe, és felnőttként is nehezen tud majd határokat húzni. Az eredmény? Az ilyen felnőttek gyakran vállalnak túl sokat, félnek nemet mondani, és szinte automatikusan alkalmazkodnak mindenkihez, minden helyzetben. Ez a bűntudat azonban nem belülről fakad, hanem egy gyermekkori mintából, amelyet újra és újra eljátszanak a párkapcsolatokban vagy munkahelyeken is.

3. A saját érzéseid elnyomása

Ha gyermekkorodban nem volt szabad szomorúnak, dühösnek vagy bizonytalannak lenned, mert a szüleid minden érzelmedet kontrollálták, akkor ma is hajlamos lehetsz az elfojtásra. Az érzelmi kontroll azt tanította meg, hogy csak az az érzés elfogadható, amit a szülő engedélyez. Mit jelent ez most? Nehezen tudod kifejezni, ha valami bánt, ha fájdalmat érzel, vagy ha határt akarsz szabni. Ez feszültségekhez vezet a párkapcsolatban, és gyakran azt érezheted, hogy senki sem ért meg igazán, pedig valójában te magad sem mered megmutatni magad teljesen.