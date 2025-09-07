Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 7., vasárnap

Apró szokás, ami újra lángra lobbantja a szerelmet − Próbáljátok ki még ma!

Getty Imaes - Uwe Krejci
párkapcsolat csók szenvedély csókolózás szerelem
Tóth Bori
2025.09.07.
Vezesd be ezt az apró szokást a mindennapjaitokba, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz a pároddal. Egy 6 másodpercig tartó csók is elég lehet ahhoz, hogy elmélyítse a kötődést, és újra szikrázzon köztetek a levegő.

Úgy érzed, kicsit eltávolodtatok egymástól a pároddal? Szeretnéd, hogy újra szikrázzon köztetek a levegő, mint a kapcsolatotok elején? Akkor, ahogy a dal is mondja: Don't talk just kiss! Próbáld ki ezt az egyszerű, mégis nagyszerű módszert, a 6 másodperces csók szabályt, ami élvezetessé és varázslatossá teszi a párkapcsolatotokat, és segít felpezsdíteni a szerelmet! 

csók, csókolózás, párkapcsolat, szenvedély
Napi 6 másodperc csók is elég lehet, hogy újra közel kerüljetek egymáshoz.
Forrás: Getty Images

Mi az a 6 másodperces csók szabály, és hogyan dobhatja fel a kapcsolatodat?

Biztosan te is láttál már olyan párokat, akik teljesen belefeledkeztek egy csókba. De vajon te mikor csókoltad meg utoljára a párodat úgy igazán, szívből? Valljuk be, hosszú távon nem könnyű megőrizni a kezdeti szenvedélyt és lelkesedést. A 6 másodperces csók szabály viszont meglepően egyszerű módon pezsdítheti fel újra a kapcsolatotokat. A szabály egyszerűbb, mint gondolnád, és akár már ma kipróbálhatjátok: csókolózzatok legalább 6 másodpercig!

Mit jelent a 6 másodperces csók?

A 6 másodperces csók szabályát John Gottman házassági és családterapeuta alkotta meg. Egy, 24 országban, 70 000 ember részvételével készült szociológiai kutatás megállapította, hogy a nap folyamán tett apró szeretetgesztusok nagy hatással vannak a párok hosszú távú boldogságára. Ezek a gesztusok olyan apró tevékenységek, amelyek növeli az agyban az oxitocinszintet, és segít a pároknak, hogy jobban megbízzanak egymásban és szorosabb kötelék alakuljon ki köztük. 

Ilyen szeretetgesztus például a 6 másodpercig tartó csókolózás vagy a 20 másodperces ölelés is.

Bár Gottman szerint a 6 másodperc az a minimum időtartam, amely már pozitív hatással van a párokra, ez nem jelenti azt, hogy szó szerint el kell számolnod hatig, mielőtt befejeznétek a csókot. 

A lényeg, hogy ne csak egy gyors puszit nyomjatok egymás ajkára, hanem lazuljatok el, és élvezzétek a pillanatot. A 6 másodperces csók szabályt bármelyik olyan pillanatban bevethetitek, amikor újrakapcsolódásra, meghittségre vagy egy kis plusz figyelemre van szükségetek. Például amikor valamelyikőtök végre hazaér a munkából, reggel elindulás előtt, hosszabb külön töltött idő után, vagy csak úgy, spontán. A lényeg, hogy ne arra koncentráljatok, hogy mennyi ideig tart pontosan, mert akkor elszalasztjátok a gyakorlat lényegét. 

A 6 másodperces csók szabály arról szól, hogy ellazuljatok és biztonságban érezzétek magatokat egymás karjaiban. 

