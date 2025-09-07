Apró szokás, ami újra lángra lobbantja a szerelmet − Próbáljátok ki még ma!

Úgy érzed, kicsit eltávolodtatok egymástól a pároddal? Szeretnéd, hogy újra szikrázzon köztetek a levegő, mint a kapcsolatotok elején? Akkor, ahogy a dal is mondja: Don't talk just kiss! Próbáld ki ezt az egyszerű, mégis nagyszerű módszert, a 6 másodperces csók szabályt, ami élvezetessé és varázslatossá teszi a párkapcsolatotokat, és segít felpezsdíteni a szerelmet!

Napi 6 másodperc csók is elég lehet, hogy újra közel kerüljetek egymáshoz.

Forrás: Getty Images

Mi az a 6 másodperces csók szabály, és hogyan dobhatja fel a kapcsolatodat?

Biztosan te is láttál már olyan párokat, akik teljesen belefeledkeztek egy csókba. De vajon te mikor csókoltad meg utoljára a párodat úgy igazán, szívből? Valljuk be, hosszú távon nem könnyű megőrizni a kezdeti szenvedélyt és lelkesedést. A 6 másodperces csók szabály viszont meglepően egyszerű módon pezsdítheti fel újra a kapcsolatotokat. A szabály egyszerűbb, mint gondolnád, és akár már ma kipróbálhatjátok: csókolózzatok legalább 6 másodpercig!

Mit jelent a 6 másodperces csók?

A 6 másodperces csók szabályát John Gottman házassági és családterapeuta alkotta meg. Egy, 24 országban, 70 000 ember részvételével készült szociológiai kutatás megállapította, hogy a nap folyamán tett apró szeretetgesztusok nagy hatással vannak a párok hosszú távú boldogságára. Ezek a gesztusok olyan apró tevékenységek, amelyek növeli az agyban az oxitocinszintet, és segít a pároknak, hogy jobban megbízzanak egymásban és szorosabb kötelék alakuljon ki köztük.