Apró szokás, ami újra lángra lobbantja a szerelmet − Próbáljátok ki még ma!

Úgy érzed, kicsit eltávolodtatok egymástól a pároddal? Szeretnéd, hogy újra szikrázzon köztetek a levegő, mint a kapcsolatotok elején? Akkor, ahogy a dal is mondja: Don't talk just kiss! Próbáld ki ezt az egyszerű, mégis nagyszerű módszert, a 6 másodperces csók szabályt, ami élvezetessé és varázslatossá teszi a párkapcsolatotokat, és segít felpezsdíteni a szerelmet!
Biztosan te is láttál már olyan párokat, akik teljesen belefeledkeztek egy csókba. De vajon te mikor csókoltad meg utoljára a párodat úgy igazán, szívből? Valljuk be, hosszú távon nem könnyű megőrizni a kezdeti szenvedélyt és lelkesedést. A 6 másodperces csók szabály viszont meglepően egyszerű módon pezsdítheti fel újra a kapcsolatotokat. A szabály egyszerűbb, mint gondolnád, és akár már ma kipróbálhatjátok: csókolózzatok legalább 6 másodpercig!
A 6 másodperces csók szabályát John Gottman házassági és családterapeuta alkotta meg. Egy, 24 országban, 70 000 ember részvételével készült szociológiai kutatás megállapította, hogy a nap folyamán tett apró szeretetgesztusok nagy hatással vannak a párok hosszú távú boldogságára. Ezek a gesztusok olyan apró tevékenységek, amelyek növeli az agyban az oxitocinszintet, és segít a pároknak, hogy jobban megbízzanak egymásban és szorosabb kötelék alakuljon ki köztük.
Ilyen szeretetgesztus például a 6 másodpercig tartó csókolózás vagy a 20 másodperces ölelés is.
Bár Gottman szerint a 6 másodperc az a minimum időtartam, amely már pozitív hatással van a párokra, ez nem jelenti azt, hogy szó szerint el kell számolnod hatig, mielőtt befejeznétek a csókot.
A lényeg, hogy ne csak egy gyors puszit nyomjatok egymás ajkára, hanem lazuljatok el, és élvezzétek a pillanatot. A 6 másodperces csók szabályt bármelyik olyan pillanatban bevethetitek, amikor újrakapcsolódásra, meghittségre vagy egy kis plusz figyelemre van szükségetek. Például amikor valamelyikőtök végre hazaér a munkából, reggel elindulás előtt, hosszabb külön töltött idő után, vagy csak úgy, spontán. A lényeg, hogy ne arra koncentráljatok, hogy mennyi ideig tart pontosan, mert akkor elszalasztjátok a gyakorlat lényegét.
A 6 másodperces csók szabály arról szól, hogy ellazuljatok és biztonságban érezzétek magatokat egymás karjaiban.
