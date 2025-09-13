Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 13., szombat

Gyerekkor egy testvér árnyékában – 6 jel, ami elárulja, ha valaki nem a szülők kedvence volt

Bába Dorottya
2025.09.13.
A jó testvéri viszonyt és a lelket megmérgezi a kivételezés. Ha valaki gyerekkorában rendszeresen érezte, hogy a testvére mellett háttérbe szorult, nem ő volt a szülők kedvence, annak felnőttként is látható jelei lesznek.

Akinek van testvére, ideális esetben egy véd és dacszövetséget alkot vele, együtt vágnak neki a felnőtté válás rögös útjának. Sok esetben azonban a szülői kivételezés, az egyik testvér piedesztálra emelése megmérgezheti a testvéri viszonyt, a háttérbe szorítottság gyerekkorban pedig egy felnőtt ember pszichéjében is nyomot hagyhat. Vajon honnan ismerhető fel, ha valaki nem volt szülei kedvence?

Kivételezés pszichológiája gyerekkorban
Akit gyerekkorában háttérbe szorítanak, felnőttként is megsínyli.
Kivételezés gyerekkorban: a „kedvenc gyerek” pszichológiája

Nem szeretik bevallani, sokszor teljesen önkéntelen a dolog, de szakértők szerint szinte minden szülő  egy kicsit jobban favorizálja valamelyik gyerekét a többiekkel szemben. Ennek oka lehet a hasonló habitus, külső hasonlóság, tehetség, születési sorrend, nem, és a lista még hosszan sorolható.

Tehát nem ördögtől való dolog a kedvenc gyerek jelenség. A gond akkor kezdődik, amikor a szülő ki is mutatja ezt.

Amikor egy gyerek azt érzi, hogy testvéreivel szemben a szülei háttérbe szorítják, megnő benne a teljesítménykényszer, minden igyekezetével azon van, hogy kicsikarja szülei elismerését. Ez az elhanyagoltság felnőttként is tetten érhető.

6 jel, hogy egy felnőtt gyerekkorában háttérbe szorult

1. Önbizalomhiány

Ha valaki gyerekként nem a szülők kedvence volt és testvére mellett rendszeresen háttérbe szorult, állandóan azt érezte, hogy bármit csinál, az sohasem lehet elég. Emiatt állandóan megkérdőjelezi A képességeit, úgy érzi, mindenki jobb nála, valamennyi döntése előtt másoktól várja a megerősítést.

2. Konfliktuskerülés

Mivel egy háttérbe szorított gyerek úgy nőtt föl, hogy az ő szavának és véleményének nincsen súlya, felnőttként előszeretettel kerüli a konfliktusokat, hogy elkerülje az elutasítást. Sokszor még akkor sem áll ki magáért, ha minden jel szerint neki van igaza.

3. Megfelelési kényszer

Aki úgy nő föl, hogy soha nem kapta meg a megfelelő elismerést és figyelmet, felnőttkorban is állandóan mások kívánalmait, igényeit helyezi előtérbe. Ezt olyan extrém formában űzheti, hogy nem egyszer kifejezetten kárt is okoz vele magának. A benne élő gyerek akarja megkapni a figyelmet, amit mindig is megérdemelt.

4. Maximalizmus

Intő jel, ha valakit háttérbe szorítottak kiskorában, hogy később eluralkodik rajta a szélsőséges maximalizmus. A figyelemhiány és az alkalmatlanság érzése miatt erején felül teljesít, még a tökéletes sem elég jó neki, saját munkájával szemben különösen kritikus. Ilyenkor a kritikát és elutasítást akarja elkerülni, miközben mások elismerésére és jóváhagyására vágyik.

5. Kritikára való extrém érzékenység

Abban az esetben, ha valaki a legfiatalabb éveit úgy élte le, hogy akármit csinált, kevés volt, és folyamatosan meg kellett küzdenie a szülők figyelméért, felnőttként hiperérzékeny lehet a kritikára. Ennek oka, hogy minden róla szóló véleményt a személye elleni támadásnak fog fel, hisz gyerekként nem a teljesítménye, hanem a személyisége miatt szorították háttérbe.

6. Hiperfüggetlenség

Ha a gyerek kevés törődést és támogatást kap, akkor megtanulja, hogy az életben csak önmagára számíthat: saját magát nyugtatja, egyedül végez minden feladatot. A szokás élethosszig is eltarthat, és felnőttként ő lesz az, aki senkitől nem fogad el segítséget, még akkor sem, ha megroppan a teendők súlya alatt.

