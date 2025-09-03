„Bezzeg a Lacika…” − 5 mondat, amivel tönkreteszed a gyereked

A gyereknevelés nem könnyű feladat. Vannak napok, amikor jobban megy, máskor pedig magadra sem ismersz, hogy hogyan beszélhetsz ilyen csúnyán az egyébként imádott gyermekeddel. Hiába szeretnénk a legjobbat nekik, néha olyannyira kihúzzák a gyufát, hogy szinte gondolkodás nélkül szaladnak ki az alábbi mérgező mondatok a szánkon.

Ezt az öt mérgező mondatot soha ne mondd a gyerekednek!

Forrás: E+

5 mérgező mondat, amivel ártasz a gyerekednek

A gyereknevelés hatalmas kihívások elé állíthat, de ezt az öt fegyelmezési mondatot irtsd ki a fejedből örökre, ha egészséges, kiegyensúlyozott, boldog gyermeket szeretnél. Sajnos nem is hinnéd, de némely szó komoly hatást tud gyakorolni gyerkőcöd személyiségfejlődésére.

Ezeket a kifejezéseket te is sokszor hallhattad a szüleidtől óvodáskor körül, de felnőttként odafigyelhetsz arra, hogy ne add tovább ezeket a mélyen berögzült, ártó mondatokat.

A fiúk/nagylányok nem sírnak

Lehet, hogy belőled is ezekkel a felkiáltásokkal akartak „rendes” gyereket faragni, de ebben ne kövesd a szüleid példáját! A „katona dolog” és ehhez hasonló vigasztaló sorok azt jelzik a gyermekednek, hogy nem élheti meg a negatív érzéseiket, hanem el kell őket nyomni, de legalábbis nem szabad őket kimutatni. Felnőttként rengeteget kell majd szakemberhez járnia, hogy megtanulja, hogy megélheti a rossz élményeket is és kimutathatja, ha valami fáj vagy rosszul esik neki.

Ha a totyogósod elesik és megüti a térdét, legközelebb nyugtasd meg és mondd neki, hogy nyugodtan sírhat, hogyha fáj neki.

Ezerszer mondtam már

Értjük, hogy mennyire lehetsz frusztrált, miután negyed órán belül már harmincszor mondtad el, hogy ne rajzoljanak a falra. Sőt elismétled minden nap, minden héten, amióta megtanultak járni és zsírkrétát használni. Viszont, ez azért lesz hatástalan mondat, mert csak a türelmetlenséged érződik belőle, viszont súlytalan marad.

Nem éred el a célod, ellenben ha idősebb, vagy határtologató a gyerkőcöd, akkor ezt provokálásnak is veheti és megteszi majd újra és újra. Állítsatok fel közösen szabályokat és időhatárokat, amiket be tudnak tartani, így elkerülheted a feszült és repetitív veszekedéseket.

Ha ezt még egyszer meglátom

Elhisszük, hogy nagyon dühös vagy, de az üres fenyegetés az egyik legrosszabb gyereknevelési módszer. Ráadásul ez a mondat egyre eredménytelenebb hatású lesz, mivel minél mérgesebb vagy, annál vészjóslóbb szörnyűséget találsz ki, amit persze nem tartasz be és ezt a rosszban sántikáló csöppséged is tudja. Ezzel olyanná válsz a szemükben, akinek csak a szája jár, de nem tartja be az ígéreteit, ezt a mintát pedig könnyen leutánozhatják a gyermekeid. Ha úgy érzed, bármelyik percben elveszítheted a kontrollt, kérj egy kis időt, hogy átgondold a következő lépéseidet, szavaidat.

Olyan béna vagy/lusta vagy

Ez egy nagyon általánosító mondat, amitől úgy érezheti kisgyereked, hogy ő folyamatosan béna vagy lusta. Ha ez is jön ki elsőnek a szádon, mert annyira ideges vagy, hogy alig tudod fékezni magad, rakd hozzá, hogy 'ebben az esetben'. Ezzel eléred, hogy csak azt az egyetlenegy viselkedését/cselekvését/hibáját minősíted, nem az egész lényét. Így nem teszed tönkre az önértékelését és a kapcsolatotokra sem fog negatívan hatni.

Figyelj arra, hogy olyan jelzőket használj, amik nem túl durvák és pontosan csakis arra az egy helyzetre, viselkedésre vonatkozzanak.

Bezzeg a Lacika...

Valószínűleg nincsen olyan gyerek, aki ne hallotta volna legalább egyszer ezt a szidást. Lehet, hogy Lacika (aki a gyereked testvére vagy egy jól tanuló iskolatárs) valóban ügyesebb, de azért nem szerencsés ezt állítani, mert azzal, hogy másokhoz hasonlítgatod, azt neveled bele, hogy később ő is ezt csinálja, vagyis méricskélje magát másokhoz. Ártasz az önbizalmának és olyan elvárásokat támasztasz benne, amit lehet, hogy soha nem lesz képes elérni. Minden gyerek más, másféle képességekkel, úgyhogy koncentráljatok inkább arra, amiben ő az ügyes és megtalálhatja a sikerélményt. Dicsérd gyakran, már a próbálkozásaiért is, hogy megmaradjon a kis lelkesedése és legyen kedve tovább gyakorolni.