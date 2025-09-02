Egy körülmény, ami MINDENT felülír a párválasztásnál – Megdöbbentő eredményt hozott egy kutatás

Egy nemrégiben készült felmérés eredményének ismeretében lehet, hogy a konditermek ügyfeleinek és a ruhaüzletek vásárlóinak a száma is meg fog csappanni. Kétezer Z generációst és millenniált faggattak nemrég arról a kutatók, hogy számukra melyek a legfontosabb párválasztási szempontok. Az eredmény még őket is meglepte, mert a top 1 nem a vonzó külső lett.

Sokan a párválasztáskor, már az első randi előtt szeretik tisztázni az elvárásaikat

Mi a legnyerőbb tulajdonság a párválasztásnál?

A válaszadók többsége a kedvességet és az érzelmi érettséget egyértelműen a külső elé helyezte. Többen bevallották, hogy tiniként még bizonyos megjelenésbeli tulajdonságok szerint válogattak, később azonban nem ez a legfontosabb, az pedig hatalmas red flag, ha valaki nem tisztálkodik rendszeresen, gyenge kommunikációs képességei vannak, vagy ha nem akar elköteleződni – írja a New York Post.

A 18 és 45 év közötti korosztályba tartozó megkérdezettek 70 százaléka adta azt a választ, hogy a legfontosabb számára, hogy leendő partnerük pénzügyi helyzete stabil legyen. Fontos kiemelni, hogy ezt a férfiak és nők is így gondolták. Az is kiderült, hogy a válaszadók nem a luxusszintet célozták meg, csupán a megélhetési biztonságot tették kiemelt helyre.

A nem üres pénztárca mellett az is fontos volt többek számára, hogy az illető nagylelkű és ambiciózus legyen. Az is kiderült, hogy a túlnyomó többséget egyáltalán nem érdekli, ha a párja többet keres nála. Több mint 1300-an elárulták, hogy online platformokon keresnek partnert, mielőtt személyesen randiznának, így a kutatók számára az is világossá vált, hogy ez a két generáció szeret minél több információt megtudni a másikról, mielőtt egyáltalán a találkozóra kerülne sor.