Új szintre emelte a szerelmet az 1000 nő adatait tartalmazó Excel-táblájával David: az adathalmaz kiszivárgott

David Merkur új szintre emelte a randizás fogalmát. Fura egy fazon volt, annyi szent, ugyanis virágcsokor helyett szűrési feltételekkel készült az első randikra, mert szerette volna tudni, hogy ki passzol hozzá a legjobban. A randipartnereit a Tinderen és más társkereső applikációkon keresztül szerezte, a végeredmény pedig egy rendkívüli Excel-tábla lett, ami részletesebben dokumentálta a szerelmi életét, mint a NASA a holdra szállás előkészületeit.

Néha a romantikához nem kell más mint egy jó nagy adag kockaság, egy okostelefon és egy Excel-tábla

Forrás: Getty Images

A randitáblázat kiszivárgott, a világ pedig elájult

David a pénzügyi szektorban csinált karriert, így a táblázatok világa éppoly otthonos volt neki, mint másnak a Facebook görgetése. Szerette rendszerben látni az adatokat, és úgy gondolta, miért ne profitálhatna ebből a magánéletben is. Elvégre, ha a befektetési portfólióját Excelben menedzseli, miért ne kezelhetné így a randijait is. A módszere valószínűleg soha nem derült volna ki, hacsak egy aktuális kiszemeltje nem dönt úgy egy reggelen – míg David békésen szuszogott –, hogy lefotózza a laptopja képernyőjén felejtett színes randitáblát. Jelszó nem volt, szóval ezt simán megtehette. A lány pedig elküldte a képet egy barátnőjének, aki történetesen az ABC újságírója volt, akinek nagyon megtetszett a sztori. Miután publikálta, az internet valósággal felrobbant. Az újságok hónapokig cikkeztek róla, az olvasók pedig csak kapkodták a fejüket: „Ez most pszichopátia vagy csak egy új típusú kocka-romantika?” A válasz persze nem ennyire fekete-fehér.

Csak figyelmes volt vagy hátsó szándékai voltak az adatgyűjtéssel?

Amikor Davidet számon kérték, nem tagadott. Azt mondta: „Ez a táblázat segít abban, hogy ne keverjem össze a neveket, és hogy emlékezzek arra, amit a nők megosztanak velem.” De vajon érdekelte őt igazán valaki, vagy voltak egyéb hátsó szándékai is? A mintagyűjtés meglehetősen sikeres volt, ugyanis a táblázat több mint 1000 sort tartalmazott. Fontos, hogy David nem azért írta ezeket össze, mert az adatokat pénzzé szerette volna tenni. Ő csak emlékezni akart. Nem akarta megkockáztatni, hogy megtörténjen vele, hogy esetleg összekeveri az egyik randipartneréhez tartozó információkat egy másik hölgyével. Hiszen olyan ciki rákérdezni sokadjára, hogy hány kutyád van, vagy mit dolgozol, melyik a kedvenc italod... Érdekes, hogy a legtöbb nő, akit az ABC újságírója megkérdezett, nem érezte magát kihasználva. Sőt. Volt, aki azt mondta: „Végre egy pasi, aki nem kérdezte meg háromszor ugyanazt.” Egy másik hozzátette: „Lehet, hogy kicsit körülményes, de legalább tudja, hogy nem szeretem a Chardonnay-t.”