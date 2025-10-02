Modern népmese: összefogott a három nővér, hogy a középső családot alapíthasson

Ez a modernkori népmesének is beillő történet a családról, a szeretetről és az összefogásról szól.

A három nővér mindent megtett azért, hogy a középső családot alapíthasson.

Forrás: YouTube

Testvérei segítségével alapított családot az amerikai nő

Egy modernkori népmesének is beillene az a történet, amit a New York-i Jaclyn Fieberg osztott meg: a 40 éves nő és a 46 éves férje, Greg Fieberg évek óta sikertelenül próbálkoztak a teherbeeséssel, de a nő endometriózisa és Turner-szindrómája miatt bárhogyan is szerették volna, a végén mindig csalódniuk kellett.

Miután 32 millió forintnak megfelelő összeget költöttek lombikbébi-programra és három vetélésen is túlestek, a házaspár már közel állt hozzá, hogy feladja a családalapításról szóló álmát.

Jaclyn két nővére azonban a pár segítségére sietett – nem is akármilyen módon!

A két testvér segítségével született meg a kis csoda.

Forrás: YouTube

A legidősebb nővér, a 42 éves Stephanie Corritori felajánlotta, hogy testvére használja az ő petesejtjeit a megtermékenyítés során. Bár Jaclyn eleinte vonakodott az ötlettől, végül belátta, hogy nincs más megoldás, de ismét csalódnia kellett: a teste nem bírta a terhességet és ismét elvetélt.

Ekkor jött a képbe a fiatalabb testvér, a 36 éves húg, Meredith McIntyre, aki bevállalta, hogy béranya legyen, ezzel megvalósítva a testvére álmát.

2023-ban végül megtörtént a csoda és az orvosok hivatalosan megerősítették, hogy Meredith gyermeket vár. Bár Jaclyn természetesen elképesztően boldog volt, azért némi irigységgel figyelte a hónapok során a testvére egyre növekvő pocakját, de a születendő gyermek minden nehéz pillanatért kárpótolta. Emersyn ma már másfél éves és minden nap bearanyozza a kis család életét:

Greggel teljesen odavagyunk érte. Azok a fájdalommal és könnyekkel teli évek teljesen megérték az édes lányunkért cserébe.

– mondta az anyuka a DailyMailnek.

Emersyn ma már másfél éves.

Forrás: YouTube

Jaclyn természetesen azóta is szoros kapcsolatot ápol a testvéreivel, akik gyakran látogatják meg a kis jövevényt:

Nem voltak szavak arra, hogy kifejezzük hálánkat a nővéreim iránt. Azon a napon, miközben Emersynt először tartottam a karjaimban, Meredith és Steph összebújtak mellettünk egy közös fotó kedvéért. Hihetetlen érzés volt tudni, hogy ennek a két csodálatos nővérnek köszönhető mindez.

– mondta.