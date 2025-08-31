Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
40 évet öregedett terhessége alatt – Felismerhetetlen lett a fiatal nő: sokkoló fotók

előtte-utána terhesség változás
Nagy Kata
2025.08.31.
A 28 éves Farah Faizal élete legboldogabb időszaka előtt állt – legalábbis ő azt hitte. Ám a terhessége során olyan döbbenetes átalakuláson ment keresztül az arca, amihez hasonlót még nem láttunk.

Farah Faizal terhesség előtti és utáni képei az egész világot sokkolták. 

Farah Faizal arca a terhessége előtt
Farah pár hónappal a várandósága előtt. 
Forrás:  Profimedia

Teljesen elváltoztatta a terhesség a fiatal nő arcát

Vannak nők, akik valósággal ragyognak a várandóság alatt és van szegény Farah Faizal, akivel valami olyasmi történt, amit szavakkal nehéz leírni. A 28 éves malajziai nő szárnyalt a boldogságtól, amikor megtudta, hogy babát vár és az első két hónapban nem tapasztalt semmilyen rosszullétet, vagy furcsa tünetet. 

A harmadik hónapban azonban feltűnt neki, hogy a bőre kezd elváltozni: az egész arca kipirosodott, mintha leégett volna, majd gyulladt, gennyes pattanások jelentek meg rajta.

Egy idő után már az is feltűnt neki, hogy az orra is eldeformálódott: nagyobbnak és szélesebbnek tűnt, mint korábban. 

Farah Faizal arca a terhessége közben
Farah arca teljesen eltorzult. 
Forrás:  Profimedia

Ha mindez nem lenne elég, a ráncai is mélyülni kezdtek és egyre inkább úgy nézett ki, mint egy jóval idősebb ember, ráadásul minél közelebb került a szülés várható időpontjához, a helyzet annál súlyosabb lett. Természetesen Farah teljes mértékben összeomlott az állapota miatt: 

Nem voltam szomorú, de bizonytalannak éreztem magam. A férjem folyamatosan biztosított arról, hogy ez rendben van, és csak átmeneti probléma. Azt mondta, hogy még mindig szép vagyok a szemében, és ne gondoljak semmi helytelenre.

 – mondta a DailyMailnek. A nő természetesen orvoshoz ment a panaszaival, aki megnyugtatta, hogy bár tényleg extrémek a tünetek, nem szokatlanok és a legtöbb nőnél jelentkeznek a terhesség során. 

Az úgynevezett kismama arc ugyanis a vízvisszatartás eredménye, ami a várandós anyáknál gyakran jelentkező mellékhatás. 

A duzzanat általában a test alsó részein jelentkezik, például a bokán és a lábfejen, de előfordulhat az arcon is, főleg meleg idő esetében. 

Farah ráncai is jóval mélyebbek lettek. 
Forrás:  Instagram

Farah azóta életet adott egy egészséges gyermeknek és a történetén keresztül próbálja felhívni a figyelmet a várandóság kevésbé mézesmázos oldalára: 

Bárcsak több ember megértené, hogy a terhesség nem csak az aranyos pociról és a baba rugdosásáról szól. Annyi változáson megyünk keresztül – fizikai, érzelmi és mentális értelemben. Minden nő tapasztalata más és mindegyik megérdemli, hogy elismerjük.

Bár az arca még mindig nem állt teljesen vissza az eredeti állapotára, kozmetikai kezelésekkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, hogy visszanyerhesse a szépségét. 

- (PICTURED Farah with daughter, Khaseh) -This new mum has shared her shocking experience with 'pregnancy face' which caused her entire look to change as her face bloated and turned red. Farah Faizal, 28, from Malaysia, has gone viral on TikTok with over 100 million views after she shared shocking before-and-after pregnancy photos, sparking accusations of using filters or faking her face entirely. Now, she's clapping back, revealing the emotional and physical toll of pregnancy and postpartum recovery. Online, she said: "My face right now is slowly recovering and I'm slowly getting my features back.,Image: 1027903579, License: Rights-managed, Restrictions: It is not permitted to use or publish this image in a way which does not reflect a fair and true representation of the original context or in a manner which might be defamatory to any person or body or which is likely to bring the image Caters News or its licensees into disrepute., Model Release: no
Farah egy hónapja adott életet első gyermekének. 
Forrás:  Profimedia

Serena Williams nem tudott lefogyni szülés után: elárulta, végül hogyan szabadult meg 14 kilótól

A 23-szoros Grand Slam-győztes elárulta, hogy két terhesség után hiába edzett keményen, a kilók nem akartak eltűnni – végül orvosi segítséggel érte el a kívánt testsúlyt.

Két hét különbséggel ejtette teherbe a barátnőjét és anyósát a youtuber: az ok egészen elképesztő

Mindenki szerint más a jó anyós-vej viszony, egy amerikai youtuber azonban új szintre emelte a családi kapcsolatokat: barátnőjét és annak anyját is teherbe ejtette, mindössze két hét különbséggel.

Hogyan aludjak terhesen? — Ezek a legegészségesebb pózok kismamáknak

Minél előrehaladottabb a terhesség, annál kevésbé kényelmes a várandós anyák élete. Itt fáj, ott zsibbad, még aludni sem tudnak úgy, ahogy korábban megszokták. Mutatjuk, hogy aludj terhesen, és hogy ne, ha babát vársz.

 

