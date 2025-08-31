40 évet öregedett terhessége alatt – Felismerhetetlen lett a fiatal nő: sokkoló fotók

Farah Faizal terhesség előtti és utáni képei az egész világot sokkolták.

Farah pár hónappal a várandósága előtt.

Teljesen elváltoztatta a terhesség a fiatal nő arcát

Vannak nők, akik valósággal ragyognak a várandóság alatt és van szegény Farah Faizal, akivel valami olyasmi történt, amit szavakkal nehéz leírni. A 28 éves malajziai nő szárnyalt a boldogságtól, amikor megtudta, hogy babát vár és az első két hónapban nem tapasztalt semmilyen rosszullétet, vagy furcsa tünetet.

A harmadik hónapban azonban feltűnt neki, hogy a bőre kezd elváltozni: az egész arca kipirosodott, mintha leégett volna, majd gyulladt, gennyes pattanások jelentek meg rajta.

Egy idő után már az is feltűnt neki, hogy az orra is eldeformálódott: nagyobbnak és szélesebbnek tűnt, mint korábban.

Farah arca teljesen eltorzult.

Ha mindez nem lenne elég, a ráncai is mélyülni kezdtek és egyre inkább úgy nézett ki, mint egy jóval idősebb ember, ráadásul minél közelebb került a szülés várható időpontjához, a helyzet annál súlyosabb lett. Természetesen Farah teljes mértékben összeomlott az állapota miatt:

Nem voltam szomorú, de bizonytalannak éreztem magam. A férjem folyamatosan biztosított arról, hogy ez rendben van, és csak átmeneti probléma. Azt mondta, hogy még mindig szép vagyok a szemében, és ne gondoljak semmi helytelenre.

– mondta a DailyMailnek. A nő természetesen orvoshoz ment a panaszaival, aki megnyugtatta, hogy bár tényleg extrémek a tünetek, nem szokatlanok és a legtöbb nőnél jelentkeznek a terhesség során.

Az úgynevezett kismama arc ugyanis a vízvisszatartás eredménye, ami a várandós anyáknál gyakran jelentkező mellékhatás.

A duzzanat általában a test alsó részein jelentkezik, például a bokán és a lábfejen, de előfordulhat az arcon is, főleg meleg idő esetében.

Farah ráncai is jóval mélyebbek lettek.

Farah azóta életet adott egy egészséges gyermeknek és a történetén keresztül próbálja felhívni a figyelmet a várandóság kevésbé mézesmázos oldalára:

Bárcsak több ember megértené, hogy a terhesség nem csak az aranyos pociról és a baba rugdosásáról szól. Annyi változáson megyünk keresztül – fizikai, érzelmi és mentális értelemben. Minden nő tapasztalata más és mindegyik megérdemli, hogy elismerjük.

Bár az arca még mindig nem állt teljesen vissza az eredeti állapotára, kozmetikai kezelésekkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, hogy visszanyerhesse a szépségét.