5 bizarr terhességi teszt a történelemből: Hippokratész szeleitől a hagymáig

várandósság terhességi teszt történelem
Bába Dorottya
2025.09.12.
Ugyan a várandósság megléte vagy nemléte legrosszabb esetben kilenc hónap után kiderült, a múltban nem mindig volt idő várni. Az évezredek alatt módfelett bizarr terhességi tesztekkel próbálkoztak.

Már az ókor óta lényeges volt az emberek életében, hogy az áldott állapot mihamarabb kiderüljön. Minthogy nem léteztek drogériák, hogy a várakból leugorjanak egy gyorstesztért, az orvostudomány pedig a történelem igen nagy hányadában közelebb állt a kuruzsláshoz, mint a gyógyításhoz, így igen bizarr módszerek jelentek meg. Összeszedtünk egy csokorra valót a történelem legbizarrabb terhességi tesztjeiből.

Bizarr terhességi tesztek a történelemből
A történelem során számos agyament terhességi tesztet kipróbáltak.
Forrás: De Agostini Editorial

5 agyament terhességi teszt a történelemből

1. Az egyiptomiak esete a búzával és az árpával

Az egyik legkorábbi terhességi tesztért az ókori Egyiptomba kell visszamenni, ahol a nőknek búza, illetve árpaszemre kellett vizelniük napokon keresztül. Amennyiben a búza virágzott ki, úgy vették, hogy a nő lánnyal viselős, ha viszont az árpa bontott szirmokat, akkor pedig fiú gyermeket hordott a szíve alatt. Negatív terhességi teszt értelemszerűen akkor volt, ha a magok nem indultak virágzásnak.

Ami a leginkább meglepőbb, hogy ez a teszt egészen pontos: 1963-ban egy laborban elvégeztek egy kísérletet a metódussal, mely 70%-os pontosságot mutatott. Ennek oka az, hogy a várandós nők vizeletében különböző hormonok vannak, melyek virágzást indukálnak.

2. Hova tették az ógörögök a hagymát?

Az ókori görögök szintén az éléskamrában keresgéltek terhességi teszt-alapanyagok után, melyet végül a hagymás kosárban leltek meg. A hagyma-teszt úgy zajlott, hogy a nő éjjelre egy hagymát helyezett a vaginájába és ha másnap reggel friss volt a lehelete, pozitív lett a terhességi teszt. Amennyiben viszont hagymától bűzlött, akkor nem volt terhes. Ugyanis az orvosok úgy hitték, hogy a vagina és száj között szabad volt a légáramlás, terhesség esetén viszont a magzat elállta a hagymaszag útját. Azt, hogy mennyire csíphetett a hagyma, inkább el sem képzeljük.

3. Hippokratész szelei

A neves görög orvos és filozófus, Hippokratész nem véletlenül a bioetika egyik atyja, nem pedig a terhességi tesztek úttörőjeként maradt meg az emlékezetben. Ugyanis azoknak a nőknek, akiknek a ciklusa nem érkezett meg időben, azt javasolta, hogy lefekvés előtt igyanak mézes vizet, ha pedig másnap puffadással és görcsökkel ébredtek, szerinte babát vártak. A terhességi teszt pontosságáról sajnos nem maradtak fent feljegyzések, .

4. Középkori „Vizelet-próféták”

Persze a középkori orvosoknak sem kellett szomszédba menniük az agyament terhességi tesztekért. Elterjedt módszer volt a nő vizeletébe tett tű: amennyiben fekete vagy vörös rozsda alakult ki rajta, terhes volt, ezek hiányában viszont negatív lett az eredmény. Hogyha a vizeletre kénport szórtak és férgek jelentek meg, akkor szintén igazolódott a várandóság. Azonban a mai kor szemével legmegbízhatóbb mód kétség kívül a borteszt volt, ahol a vizeletet vörösborral keverték össze, ugyanis a bor a terhes nő vizeletének bizonyos fehérjéivel reakcióba lép.

Ezért kapták meg a kor terhességi specialistái a „Vizelet-próféta” kitüntető címét.

5. Szem a várandósság tükre?

Egy 16. századi orvos elmélete szerint egy terhes nőnél a várandósság jeleit a szemben kellett keresni. Elmélete szerint szűk pupillák, mélyen ülő szemek, lógó szemhéj, valamint a szem sarkában megjelenő duzzadt erek alakulnak ki a várandósság második hónapjában. Kétségkívül egyszerű ez a korai terhességi teszt, de semmiképp se megbízható, egyedül abban volt igaza az orvosnak, hogy terhesség idején megváltozik a látás.

