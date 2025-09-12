5 bizarr terhességi teszt a történelemből: Hippokratész szeleitől a hagymáig

Már az ókor óta lényeges volt az emberek életében, hogy az áldott állapot mihamarabb kiderüljön. Minthogy nem léteztek drogériák, hogy a várakból leugorjanak egy gyorstesztért, az orvostudomány pedig a történelem igen nagy hányadában közelebb állt a kuruzsláshoz, mint a gyógyításhoz, így igen bizarr módszerek jelentek meg. Összeszedtünk egy csokorra valót a történelem legbizarrabb terhességi tesztjeiből.

A történelem során számos agyament terhességi tesztet kipróbáltak.

Forrás: De Agostini Editorial

5 agyament terhességi teszt a történelemből

1. Az egyiptomiak esete a búzával és az árpával

Az egyik legkorábbi terhességi tesztért az ókori Egyiptomba kell visszamenni, ahol a nőknek búza, illetve árpaszemre kellett vizelniük napokon keresztül. Amennyiben a búza virágzott ki, úgy vették, hogy a nő lánnyal viselős, ha viszont az árpa bontott szirmokat, akkor pedig fiú gyermeket hordott a szíve alatt. Negatív terhességi teszt értelemszerűen akkor volt, ha a magok nem indultak virágzásnak.

Ami a leginkább meglepőbb, hogy ez a teszt egészen pontos: 1963-ban egy laborban elvégeztek egy kísérletet a metódussal, mely 70%-os pontosságot mutatott. Ennek oka az, hogy a várandós nők vizeletében különböző hormonok vannak, melyek virágzást indukálnak.

2. Hova tették az ógörögök a hagymát?

Az ókori görögök szintén az éléskamrában keresgéltek terhességi teszt-alapanyagok után, melyet végül a hagymás kosárban leltek meg. A hagyma-teszt úgy zajlott, hogy a nő éjjelre egy hagymát helyezett a vaginájába és ha másnap reggel friss volt a lehelete, pozitív lett a terhességi teszt. Amennyiben viszont hagymától bűzlött, akkor nem volt terhes. Ugyanis az orvosok úgy hitték, hogy a vagina és száj között szabad volt a légáramlás, terhesség esetén viszont a magzat elállta a hagymaszag útját. Azt, hogy mennyire csíphetett a hagyma, inkább el sem képzeljük.

3. Hippokratész szelei

A neves görög orvos és filozófus, Hippokratész nem véletlenül a bioetika egyik atyja, nem pedig a terhességi tesztek úttörőjeként maradt meg az emlékezetben. Ugyanis azoknak a nőknek, akiknek a ciklusa nem érkezett meg időben, azt javasolta, hogy lefekvés előtt igyanak mézes vizet, ha pedig másnap puffadással és görcsökkel ébredtek, szerinte babát vártak. A terhességi teszt pontosságáról sajnos nem maradtak fent feljegyzések, .