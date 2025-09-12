5 bizarr terhességi teszt a történelemből: Hippokratész szeleitől a hagymáig

Már az ókor óta lényeges volt az emberek életében, hogy az áldott állapot mihamarabb kiderüljön. Minthogy nem léteztek drogériák, hogy a várakból leugorjanak egy gyorstesztért, az orvostudomány pedig a történelem igen nagy hányadában közelebb állt a kuruzsláshoz, mint a gyógyításhoz, így igen bizarr módszerek jelentek meg. Összeszedtünk egy csokorra valót a történelem legbizarrabb terhességi tesztjeiből.
Az egyik legkorábbi terhességi tesztért az ókori Egyiptomba kell visszamenni, ahol a nőknek búza, illetve árpaszemre kellett vizelniük napokon keresztül. Amennyiben a búza virágzott ki, úgy vették, hogy a nő lánnyal viselős, ha viszont az árpa bontott szirmokat, akkor pedig fiú gyermeket hordott a szíve alatt. Negatív terhességi teszt értelemszerűen akkor volt, ha a magok nem indultak virágzásnak.
Ami a leginkább meglepőbb, hogy ez a teszt egészen pontos: 1963-ban egy laborban elvégeztek egy kísérletet a metódussal, mely 70%-os pontosságot mutatott. Ennek oka az, hogy a várandós nők vizeletében különböző hormonok vannak, melyek virágzást indukálnak.
Az ókori görögök szintén az éléskamrában keresgéltek terhességi teszt-alapanyagok után, melyet végül a hagymás kosárban leltek meg. A hagyma-teszt úgy zajlott, hogy a nő éjjelre egy hagymát helyezett a vaginájába és ha másnap reggel friss volt a lehelete, pozitív lett a terhességi teszt. Amennyiben viszont hagymától bűzlött, akkor nem volt terhes. Ugyanis az orvosok úgy hitték, hogy a vagina és száj között szabad volt a légáramlás, terhesség esetén viszont a magzat elállta a hagymaszag útját. Azt, hogy mennyire csíphetett a hagyma, inkább el sem képzeljük.
A neves görög orvos és filozófus, Hippokratész nem véletlenül a bioetika egyik atyja, nem pedig a terhességi tesztek úttörőjeként maradt meg az emlékezetben. Ugyanis azoknak a nőknek, akiknek a ciklusa nem érkezett meg időben, azt javasolta, hogy lefekvés előtt igyanak mézes vizet, ha pedig másnap puffadással és görcsökkel ébredtek, szerinte babát vártak. A terhességi teszt pontosságáról sajnos nem maradtak fent feljegyzések, .
Persze a középkori orvosoknak sem kellett szomszédba menniük az agyament terhességi tesztekért. Elterjedt módszer volt a nő vizeletébe tett tű: amennyiben fekete vagy vörös rozsda alakult ki rajta, terhes volt, ezek hiányában viszont negatív lett az eredmény. Hogyha a vizeletre kénport szórtak és férgek jelentek meg, akkor szintén igazolódott a várandóság. Azonban a mai kor szemével legmegbízhatóbb mód kétség kívül a borteszt volt, ahol a vizeletet vörösborral keverték össze, ugyanis a bor a terhes nő vizeletének bizonyos fehérjéivel reakcióba lép.
Ezért kapták meg a kor terhességi specialistái a „Vizelet-próféta” kitüntető címét.
Egy 16. századi orvos elmélete szerint egy terhes nőnél a várandósság jeleit a szemben kellett keresni. Elmélete szerint szűk pupillák, mélyen ülő szemek, lógó szemhéj, valamint a szem sarkában megjelenő duzzadt erek alakulnak ki a várandósság második hónapjában. Kétségkívül egyszerű ez a korai terhességi teszt, de semmiképp se megbízható, egyedül abban volt igaza az orvosnak, hogy terhesség idején megváltozik a látás.
