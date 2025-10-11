Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat Brigitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
földrajzi hely csók pár
Pópity Balázs
2025.10.11.
Gondoltad volna, hogy az, hogy a szerelmet hogyan mutatják ki a párok, kultúra függvénye is? Összeszedtünk 5 országot, amelyekben néhol egészen meglepő csókkultúra alakult ki.

Ha eddig azt gondoltad, hogy a szerelmes csók univerzális, hát tévedsz. A világ különböző részein eltérő kulturális szokások uralkodnak és a párok egészen máshogyan fejezik ki a szerelmüket a másik ránt, mint mi. Egyes országokban nem is illik nyilvánosan csinálni, a máshol pedig nem finomkodnak, eltűnnek egymás szájában. Nézzük, melyik országban milyen a csókkultúra.

csókolózó pár
Minden nemzet máshogy csókol.
Forrás: Shutterstock

Néhol egészen furcsa külföldi szokások uralkodnak csók terén

A szerelemnek minden országban megvannak a kifejezési módjai.

1. Törökország

A törököknél (és más, arab kultúrájú országoknál) nem illik nyilvánosan csókolózni, így a fiatalok, ha mások is látják őket, nem mutatják ki egymás iránt az érzelmüket. Még az esküvőn is csak homlokra adott puszit kap a menyasszony a vőlegényétől. Viszont, ha kettesben maradnak, akkor az egymás ajkába harapdálós csók műfaját preferálják.

2. Új-Zéland

A maorik hagyományos köszöntése a hongi, vagyis az eszkimó puszi az orrok összeérintését is jelenti. Ezen a vidéken ezen nem is szeretnek nagyon túlmenni, de ha mégis csinálják, a csókolózás kimerül az ajkak összeérintésében. 

3. Japán

Japánban ritka, hogy a párok nyilvánosan csókolóznak, de a nyugati hatás miatt már egyre többen csinálják. A tradicionális kultúrában a tiszteletadás, a meghajlás és a finom gesztusok sokkal fontosabbak, mint a heves smárolás. Ha kettesben maradnak, akkor is sokkal visszafogottabban csinálják, mint itt, Európában. 

4. Franciaország

Párizs a szerelem fővárosaként szerepel az emberek fejében, így a franciáknál a szerelem kimutatása nem állhat meg egy-egy szégyenlős puszinál. Itt az a bevett szokás, hogy a párok heves, szenvedélyes, hosszan tartó nyelves csókokkal üdvözlik egymást. Nem véletlen, hogy a világ többi része róluk nevezte el ezt a csókfajtát.

5. India

Indiában az az érdekes, hogy a hatóságok szó nélkül hagyják az embereknek, hogy egy egyszemélyes motoron akár egy kisebb család is utazzon, bezzeg a nyilvános csókolózásért elvisz a rendőr. Így hát a fiatalok csak kettesben, a világ elől elbújva eshetnek egymásnak, de akkor nem finomkodnak: az elfojtott szexualitás miatt a nyelves csóktól kezdve minden egyéb is elképzelhető.

 

Elalélsz, mint Csipkerózsika: halott ember csókja mocktail, a legkedveltebb fekete ital

A legkedveltebb fekete ital.

38 évvel fiatalabb barátnőjével turbékolt a magyar fociválogatott egykori szövetségi kapitánya: fotón a szerelmesek

A 64 éves Lothar Matthäus és 38 évvel fiatalabb barátnője, Theresa Sommer kéz a kézben ünnepeltek az Oktoberfesten. A legendás futballista és a 26 éves modell–közgazdász nem titkolóznak: ölelkeztek, csókolóztak és mosolyogva pózoltak a kameráknak.

Keanu Reeves barátnője először szólalt meg az esküvőjükkel kapcsolatban

Alexandra Grant szerdán egy csókolózós fotót posztolt az Instagram-oldalán. Keanu Reeves barátnője a bejegyzésében megköszönte a gratulációkat, de elárulta: álhír volt csupán, hogy összeházasodtak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu