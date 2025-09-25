Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Keanu Reeves barátnője először szólalt meg az esküvőjükkel kapcsolatban

álhírek esküvő Keanu reeves
Komáromi Bence
2025.09.25.
Alexandra Grant szerdán egy csókolózós fotót posztolt az Instagram-oldalán. Keanu Reeves barátnője a bejegyzésében megköszönte a gratulációkat, de elárulta: álhír volt csupán, hogy összeházasodtak.

Keanu Reeves barátnője tiszta vizet öntött a pohárba, miután elözönlötték a gratulációk az Instagram-oldalát. Néhány nappal ezelőtt ugyanis egy bulvárlap arról írt, hogy a Mátrix sztárja és a képzőművész összeházasodott. Alexandra Grant szerint ezek a híresztelések teljesen alaptalanok voltak, Keanu és ő nem jegyezte el egymást, és nem is tervezik még az esküvőjüket. Ennek ellenére mindkettejüknek jól esett, hogy mennyi ember szereti őket és a kapcsolatukat, ezért egy intim, csókolózós fotóval örvendeztették meg a rajongóikat szerda délután.

Keanu Reeves barátnője Alexandra Grant cáfolta az esküvőjükkel kapcsolatos álhíreket
Forrás: Variety

Keanu Reeves barátnője szerint szükség van a jó hírekre, de az álhírekre nem

A PageSix szúrta ki, hogy Alexandra terjedelmes posztot készített, amiben elújságolta a követőinek, hogy még nem házasodtak össze Keanu-val, annak ellenére sem, hogy néhány bulvárlap már kész tényként közölte ezt az olvasóival.

Ez egy igazi fotó! Nem AI, nem mesterséges intelligenciával generált fotó, és nem esküvői bejelentés. Egyszerűen csak egy csók. Bár közvetlenül előtte, és utána elég esetlen a kifejezésünk

 - kezdte bejegyzésében a képzőművész. Alexandra hozzátette:

Azért osztom itt meg ezt a fotót, hogy megköszönjem mindenkinek a gratulációkat az esküvőnkhöz. Kivéve, hogy nem házasodtunk össze. Manapság nagy szükség van a jó hírekre, de álhírekre nem, ezért legyetek nagyon óvatosak. Szóval íme egy kis boldogság tőlünk nektek!

 - zárta sorait a hölgy.

Keanu Reeves barátnője megköszönte a rajongók jókívánságait
Forrás: Instagram/AlexandraGrant

A John Wick 61 éves sztárja és képzőművész Alexandra Grant 2018-óta alkot egy párt, és a kapcsolatukat az elejétől kezdve magánügyként kezelik. Tavasszal azonban egy gyönyörű gyémántgyűrű jelent meg Grant ujján, ez indította útjára az azóta esküvőbe torkolló pletykákat.

