Elalélsz, mint Csipkerózsika: halott ember csókja mocktail, a legkedveltebb fekete ital

alkoholmentes ital csók feketeribizli
Jónás Ágnes
2025.09.30.
A Halott ember csókja tökéletes választás egy fáradt nap után, mert egyszerre látványos, miszikus, ráadásul alkoholmentes. Ha lefekvés előtt iszod, könnyedén álomba merülsz, akár Csipkerózsika, és reggel, a mocktail C-vitamin-tartalmának köszönhetően energikusan ébredsz.

Már az ital színe is megbabonáz: a sötétlilás és vérvörös árnyalatokért a feketeribizli és a grenadine kombinációja a felelős, a pohár szélén végigcsorgó piros díszítés, az úgynevezett vérszegély pedig csak fokozza a misztikusságot. A feketeribizli-bogyók és a limehéj fotogénné is teszik ezt a mocktailt, így ha ezt rendeled a bárban, mindenképpen megér egy fotót vagy egy szelfit. Mutatjuk, hogyan készítsd el ezt a fekete színű alkoholmentes italspecialitást.

A Halott ember csókja mocktail a feketeribizli levétől lesz gótikusan misztikus 
Forrás: Shutterstock

A mocktail neve önmagában is kíváncsivá teszi a vendégeket

És a mocktail ízvilága sem mindennapi: az édes-savanykás feketeribizlilé tökéletesen illik a fahéjas vagy fűszeres szirupokhoz. 

A „vércseppek”, a bogyók és a színes szirupok fotóért kiáltanak, martinis pohárban elegánsan, akár füstölő jéggel még misztikusabbá tehető. 

Hozzávalók (1 pohárhoz/martini pohárhoz)

  • 4 cl feketeribizli leve
  • 2 cl friss limelé
  • 1 cl fahéjas szirup vagy mézeskalács szirup
  • Szódavíz vagy buborékos tonik a felöntéshez
  • Néhány szem friss feketeribizli a díszítéshez
  • Jégkocka

Elkészítés:

  • Töltsd meg a poharat jéggel.
  • Öntsd bele a feketeribizli szirupot és a limelevet.
  • Add hozzá a fahéjas szirupot, majd alaposan keverd össze.
  • Óvatosan öntsd fel szódavízzel vagy tonikkal, hogy a színek rétegesen maradjanak.
  • Díszítsd pár szem feketeribizlivel és egy kis limehéjjal.

Tipp: ha szeretnéd igazán misztikussá tenni, egy csipet szárított levendulát vagy ehető fekete virágot is tehetsz a tetejére. A koktél színe sötét, mély lilásfekete, az íze pedig egyszerre édes, savanykás és fűszeres. 

Díszítés ötletek a pohár szélére

Piros cukor vagy só: keverj össze porcukrot vagy finom kristálycukrot egy kevés piros ételfestékkel. Nedvesítsd a pohár szélét lime- vagy citromlével, majd nyomd bele a cukorba. Így édes, ragyogó, vérvörös szegélyt kapsz. Grenadine-t is használhatsz pluszban a drámai hatás kedvéért: csepegtesd a pohár peremére. A szirup nehezebb, ezért lecsorgó vércseppeket képez majd a pohár oldalán. 

Akár ilyen stílusosan is adagolhatod mocktailhez a pohár szélére a grenadine-t 
Forrás: Shutterstock

Természetesen alkoholos változatban is elkészítheted a Halott ember csókja mocktailt − csupán némi vodkára lesz szükséged. 

