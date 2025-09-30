Elalélsz, mint Csipkerózsika: halott ember csókja mocktail, a legkedveltebb fekete ital

Már az ital színe is megbabonáz: a sötétlilás és vérvörös árnyalatokért a feketeribizli és a grenadine kombinációja a felelős, a pohár szélén végigcsorgó piros díszítés, az úgynevezett vérszegély pedig csak fokozza a misztikusságot. A feketeribizli-bogyók és a limehéj fotogénné is teszik ezt a mocktailt, így ha ezt rendeled a bárban, mindenképpen megér egy fotót vagy egy szelfit. Mutatjuk, hogyan készítsd el ezt a fekete színű alkoholmentes italspecialitást.
És a mocktail ízvilága sem mindennapi: az édes-savanykás feketeribizlilé tökéletesen illik a fahéjas vagy fűszeres szirupokhoz.
A „vércseppek”, a bogyók és a színes szirupok fotóért kiáltanak, martinis pohárban elegánsan, akár füstölő jéggel még misztikusabbá tehető.
Tipp: ha szeretnéd igazán misztikussá tenni, egy csipet szárított levendulát vagy ehető fekete virágot is tehetsz a tetejére. A koktél színe sötét, mély lilásfekete, az íze pedig egyszerre édes, savanykás és fűszeres.
Piros cukor vagy só: keverj össze porcukrot vagy finom kristálycukrot egy kevés piros ételfestékkel. Nedvesítsd a pohár szélét lime- vagy citromlével, majd nyomd bele a cukorba. Így édes, ragyogó, vérvörös szegélyt kapsz. Grenadine-t is használhatsz pluszban a drámai hatás kedvéért: csepegtesd a pohár peremére. A szirup nehezebb, ezért lecsorgó vércseppeket képez majd a pohár oldalán.
Természetesen alkoholos változatban is elkészítheted a Halott ember csókja mocktailt − csupán némi vodkára lesz szükséged.
