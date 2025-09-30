Elalélsz, mint Csipkerózsika: halott ember csókja mocktail, a legkedveltebb fekete ital

Már az ital színe is megbabonáz: a sötétlilás és vérvörös árnyalatokért a feketeribizli és a grenadine kombinációja a felelős, a pohár szélén végigcsorgó piros díszítés, az úgynevezett vérszegély pedig csak fokozza a misztikusságot. A feketeribizli-bogyók és a limehéj fotogénné is teszik ezt a mocktailt, így ha ezt rendeled a bárban, mindenképpen megér egy fotót vagy egy szelfit. Mutatjuk, hogyan készítsd el ezt a fekete színű alkoholmentes italspecialitást.

A Halott ember csókja mocktail a feketeribizli levétől lesz gótikusan misztikus

Forrás: Shutterstock

A mocktail neve önmagában is kíváncsivá teszi a vendégeket

És a mocktail ízvilága sem mindennapi: az édes-savanykás feketeribizlilé tökéletesen illik a fahéjas vagy fűszeres szirupokhoz.

A „vércseppek”, a bogyók és a színes szirupok fotóért kiáltanak, martinis pohárban elegánsan, akár füstölő jéggel még misztikusabbá tehető.

Hozzávalók (1 pohárhoz/martini pohárhoz)

4 cl feketeribizli leve

2 cl friss limelé

1 cl fahéjas szirup vagy mézeskalács szirup

Szódavíz vagy buborékos tonik a felöntéshez

Néhány szem friss feketeribizli a díszítéshez

Jégkocka

Elkészítés:

Töltsd meg a poharat jéggel.

Öntsd bele a feketeribizli szirupot és a limelevet.

Add hozzá a fahéjas szirupot, majd alaposan keverd össze.

Óvatosan öntsd fel szódavízzel vagy tonikkal, hogy a színek rétegesen maradjanak.

Díszítsd pár szem feketeribizlivel és egy kis limehéjjal.

Tipp: ha szeretnéd igazán misztikussá tenni, egy csipet szárított levendulát vagy ehető fekete virágot is tehetsz a tetejére. A koktél színe sötét, mély lilásfekete, az íze pedig egyszerre édes, savanykás és fűszeres.

Díszítés ötletek a pohár szélére

Piros cukor vagy só: keverj össze porcukrot vagy finom kristálycukrot egy kevés piros ételfestékkel. Nedvesítsd a pohár szélét lime- vagy citromlével, majd nyomd bele a cukorba. Így édes, ragyogó, vérvörös szegélyt kapsz. Grenadine-t is használhatsz pluszban a drámai hatás kedvéért: csepegtesd a pohár peremére. A szirup nehezebb, ezért lecsorgó vércseppeket képez majd a pohár oldalán.

Akár ilyen stílusosan is adagolhatod mocktailhez a pohár szélére a grenadine-t

Forrás: Shutterstock