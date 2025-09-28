38 évvel fiatalabb barátnőjével turbékolt a magyar fociválogatott egykori szövetségi kapitánya: fotón a szerelmesek

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Horváth Angéla
2025.09.28.
A 64 éves Lothar Matthäus és 38 évvel fiatalabb barátnője, Theresa Sommer kéz a kézben ünnepeltek az Oktoberfesten. A legendás futballista és a 26 éves modell–közgazdász nem titkolóznak: ölelkeztek, csókolóztak és mosolyogva pózoltak a kameráknak.

Lothar Matthäus a müncheni Oktoberfest forgatagában tűnt fel 38 évvel fiatalabb barátnőjével. A 64 éves egykori labdarúgó a Theresienwiese egyik legnépszerűbb sátrában, a Käferzeltben jelent meg új kedvesével, a mindössze 26 éves Theresa Sommerrel – a pár pedig nem rejtette véka alá érzelmeit.

Lothar Matthäus és 38 évvel fiatalabb barátnője

Forrás: Getty Images
Lothar Matthäus és 38 évvel fiatalabb barátnője
Forrás: Getty Images

Nemrég még a párizsi Théâtre du Châtelet vörös szőnyegén, a Ballon d'Or-gálán láthattuk őket kéz a kézben, most pedig Münchenben ünnepeltek együtt. Matthäus hagyományos bőrnadrágot, sötét inget és mellényt viselt, míg Theresa Sommer egy bordó dirndlt választott az eseményre. A szerelmesek mosolyogva pózoltak a kameráknak.

Lothar Matthäus már ötször volt házas

Az egykori világbajnok focista eddig ötször házasodott. Első felesége, Sylvia, tizenegy évig volt mellette, két közös lányuk született. 1994 és 1999 között a svájci Lolita Morena volt a felesége, házasságukból egy fiú született. Később Marijana Kostić, majd Liliana Matthäus következett, utóbbi frigy 2009 és 2011 között tartott. Ötödik házasságát Anastasia Klimkóval kötötte, egy közös fiuk született.

Ki valójában Theresa Sommer, Lothar Matthäus fiatal barátnője?

A fiatal Theresa Sommer nemcsak szépségével, hanem tanulmányaival is kitűnik. Az osnabrücki Ratsgymnasiumban érettségizett, majd Angliában, a Scarborough College-ban folytatta tanulmányait. LinkedIn-profilja szerint közgazdaságtant és menedzsmentet tanult a londoni King’s College-ban, emellett pszichológiát a Durham Universityn. Tanulmányai mellett modellként is dolgozik.

