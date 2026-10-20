Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 20., kedd Vendel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
születésnap

Pikáns képekkel köszöntötte Cruz Beckham Jackie Apostelt − Az egyik túl merész fotóra a rajongók döbbenten reagáltak

születésnap jackie apostel cruz beckham
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Victoria és David Beckham fiának posztja kiverte a biztosítékot. Cruz Beckham az egyik képet végül törölte az Instagramról.

Cruz Beckham igencsak merész fotósorozattal köszöntötte fel barátnőjét, Jackie Apostelt a 31. születésnapján. A 21 éves zenész több intim pillanatot is megosztott a közösségi oldalán, ám az egyik felvétel megbotránkoztatta a rajongókat, azt később letörölte.

Cruz Beckham odavan a 10 évvel idősebb Jackie Apostelért.
Cruz Beckham odavan a 10 évvel idősebb Jackie Apostelért.
Forrás: Northfoto

Cruz Beckham pikáns fotói nem mindenki tetszését nyerték el

Cruz Beckham vasárnap több intim fotóval köszöntötte Jackie-t a születésnapja alkalmából. Az egyik felvételen felemeli barátnőjét, aki szűk fekete bikinit visel, egy másikon pedig a pár egy jachton látható. A zenész egy rövid, szerelmes üzenetet is mellékelt a fotókhoz: „Boldog születésnapot, szerelmem. Fogalmad sincs, mennyire szeretlek” − írta. A bejegyzés egyik képe nagy visszhangot kapott. A felvételen Jackie ülve hátradől, és a kezét Cruz fenekére teszi. A férfi fölé hajol, fejét pedig a nő ágyékához közelíti. A fotó sok követőt megdöbbentett, a Daily Mail pedig kiszúrta, hogy Cruz később eltávolította a felvételt az Instagramról. 

Sok kritikát kaptak a korkülönbség miatt

Amikor összejöttek és egyre többet mutatkoztak nyilvánosan együtt volt, aki megkérdőjelezte Jackie Apostel és Cruz Beckham kapcsolatát. „Miért jár egy 29 éves egy 20 éves sráccal? Ez egyszerűen furcsa” – írta akkor egy képükhöz egy felhasználó.  „Mert kedves, vicces, okos, gondoskodó, motivált, érett, tehetséges, hűséges – és nagyon jóképű is” – válaszolta Jackie.

David és Victoria Beckham legfiatalabb fia, valamint a nála tíz évvel idősebb Jackie Apostel 2024 elején mutatkozott először együtt nyilvánosan.  A dalszerző nemcsak a kedvese Cruznak, hanem a zenei karrierjében is segíti, ő a menedzsere is. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Victoria's Secret Fashion Show: Timothée Chalamet így reagált Kylie Jenner váratlan debütálására - Videó

Kylie Jenner meglepetésvendégként lépett kifutóra a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-n, ráadásul az este egyik legértékesebb darabját viselte. A nézőtéren ott ült párja, Timothée Chalamet is, akinek reakcióját a kamerák is megörökítették.

Kylie Jenner 50 millió dolláros melltartóban vonult a Victoria's Secret kifutóján: a rajongók teljesen kiakadtak

Mindenkinek meglepetés volt Kylie Jenner kifutóra lépése, de nem mindenki örült neki.

Cindy Crawford megtörte a csendet fia halála után: megrendítő sorokkal búcsúzott Presley Gerbertől

Cindy Crawford családja csaknem egy hónappal Presley Gerber halála után szólalt meg először.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu