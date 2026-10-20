Pikáns képekkel köszöntötte Cruz Beckham Jackie Apostelt − Az egyik túl merész fotóra a rajongók döbbenten reagáltak

Cruz Beckham igencsak merész fotósorozattal köszöntötte fel barátnőjét, Jackie Apostelt a 31. születésnapján. A 21 éves zenész több intim pillanatot is megosztott a közösségi oldalán, ám az egyik felvétel megbotránkoztatta a rajongókat, azt később letörölte.

Cruz Beckham odavan a 10 évvel idősebb Jackie Apostelért.

Forrás: Northfoto

Cruz Beckham pikáns fotói nem mindenki tetszését nyerték el

Cruz Beckham vasárnap több intim fotóval köszöntötte Jackie-t a születésnapja alkalmából. Az egyik felvételen felemeli barátnőjét, aki szűk fekete bikinit visel, egy másikon pedig a pár egy jachton látható. A zenész egy rövid, szerelmes üzenetet is mellékelt a fotókhoz: „Boldog születésnapot, szerelmem. Fogalmad sincs, mennyire szeretlek” − írta. A bejegyzés egyik képe nagy visszhangot kapott. A felvételen Jackie ülve hátradől, és a kezét Cruz fenekére teszi. A férfi fölé hajol, fejét pedig a nő ágyékához közelíti. A fotó sok követőt megdöbbentett, a Daily Mail pedig kiszúrta, hogy Cruz később eltávolította a felvételt az Instagramról.

Sok kritikát kaptak a korkülönbség miatt

Amikor összejöttek és egyre többet mutatkoztak nyilvánosan együtt volt, aki megkérdőjelezte Jackie Apostel és Cruz Beckham kapcsolatát. „Miért jár egy 29 éves egy 20 éves sráccal? Ez egyszerűen furcsa” – írta akkor egy képükhöz egy felhasználó. „Mert kedves, vicces, okos, gondoskodó, motivált, érett, tehetséges, hűséges – és nagyon jóképű is” – válaszolta Jackie.

David és Victoria Beckham legfiatalabb fia, valamint a nála tíz évvel idősebb Jackie Apostel 2024 elején mutatkozott először együtt nyilvánosan. A dalszerző nemcsak a kedvese Cruznak, hanem a zenei karrierjében is segíti, ő a menedzsere is.

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