Kylie Jenner vasárnap este életében először szerepelt a Victoria’s Secret híres divatbemutatóján. A Kardashian család legfiatalabb tagja egy 50 millió dollárra, vagyis körülbelül 16,1 milliárd forintra becsült, drágakövekkel kirakott melltartóban vonult végig a kifutón.

Kylie Jenner a méregdrága melltartóban: Timothée Chalamet az első sorból figyelte

Forrás: AFP

Timothée Chalamet-nek nagyon tetszett, amit látott

Az élő közvetítés egyik képkockáján láthattuk, hogy Timothée Chalamet napszemüvegben, széles mosollyal az arcán tapsol barátnőjének. A színész Kylie édesanyja, Kris Jenner mellett ült, aki telefonjával videóra vette lánya bemutatkozását. Kris párja, Corey Gamble szintén velük nézte a show-t.

A Kylie Jenner által viselt Fantasy Bra különlegessége, hogy 2018 óta ez az első ilyen darab, amelyet a Victoria’s Secret készített, és egyben minden idők legdrágább Fantasy Bra-ja is.

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