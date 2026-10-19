Kylie Jenner 50 millió dolláros melltartóban vonult a Victoria's Secret kifutóján: a rajongók teljesen kiakadtak

Hosszú idő után ismét Los Angeles adott otthont a Victoria's Secret legendás divatbemutatójának. A fehérneműmárka 19 év elteltével tért vissza a városba, a kaliforniai Culver Cityben található Sony Studios pedig látványos kreációkkal és világhírű modellekkel telt meg. Az est egyik legnagyobb meglepetését azonban Kylie Jenner szolgáltatta, aki nemcsak először lépett a márka kifutójára, hanem rögtön a divatbemutató egyik legértékesebb darabját is viselhette, aminek nem mindenki örült.
Kylie Jenner melltartója mindenkit meglepett
A Victoria's Secret divatbemutatójára visszatért Palvin Barbi is, mindössze 6 héttel a szülsé után, de nem ő okozta a legnagyobb meglepetést. Kylie Jenner Victoria's Secret kifutóján debütált emlékezetes módon: botrányt kirobbantva. Kylie Jenner ugyanis a márka ikonikus Fantasy Bra kreációját viselte, amelynek értéke elképesztő, 50 millió dollár.
A különleges melltartó középpontjában egy önmagában 22 millió dollárt érő sárga gyémánt kapott helyet, amelyet további 4410 természetes gyémánt egészített ki. A káprázatos darabhoz áttetsző miniszoknyát, ezüstszínű alsóneműt és átlátszó magas sarkú cipőt választottak, a megjelenést pedig hatalmas, fehér angyalszárnyak tették teljessé.
A közönség figyelmét azonban nem csupán a gyémántok ragyogása ragadta meg.
Kylie Jenner történelmet írt, de nem mindenki örült neki
A Fantasy Bra hosszú éveken át a Victoria's Secret divatbemutatóinak egyik legkülönlegesebb látványossága volt, ám 2018 óta egyszer sem szerepelt a kifutón. A márka tehát nyolc év után hozta vissza az ikonikus melltartót, ráadásul egy meglehetősen szokatlan döntéssel.
Kylie Jenner lett ugyanis az első olyan híresség, aki anélkül mutathatta be a Fantasy Brát, hogy hivatalosan is a Victoria's Secret angyalai közé tartozott volna.
A választás komoly felháborodást váltott ki az interneten. Sokan úgy érezték, hogy a különleges lehetőséget inkább egy tapasztalt, a márkához régóta kötődő modellnek kellett volna megkapnia.
„Gondoljatok bele, még soha nem vonult kifutón, és máris ő kapja meg a Fantasy Brát? Ez azért elég tragikus” – írta az egyik elégedetlen hozzászóló.
Mások ennél is keményebben fogalmaztak.
„A Victoria's Secretből tényleg teljesen kifogyott a kreativitás. Ez a legdrágább darab, mégis sikerült átlagossá tenni. Ráadásul egy Kardashian/Jenner viseli, amitől csak még olcsóbbnak hat az egész” – kritizálta a döntést egy másik kommentelő.
A rajongók inkább a legendás Victoria's Secret-modelleket látták volna
A közösségi médiában hamar megindult a találgatás, hogy miért éppen Kylie Jenner kapta meg a kivételes lehetőséget.
„A világon bárki más helyett miért pont Kylie Jennerre adták a Fantasy Brát?” – tette fel a kérdést egy felháborodott néző.
Többen konkrét neveket is említettek, akik szerintük sokkal inkább megérdemelték volna, hogy bemutassák az ikonikus fehérneműt. „Barbara Palvin, Adriana Lima és Anok Yai helyett?” – kérdezte egy másik hozzászóló, utalva arra, hogy a márkához kötődő, tapasztalt modellek helyett a realitysztárból lett üzletasszonyra esett a választás.
Kattints a képre és nézd meg a galériát a Victoria's Secret 2026-os divatbemutatójának modelljeiről:
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