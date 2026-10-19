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Kylie Jenner 50 millió dolláros melltartóban vonult a Victoria's Secret kifutóján: a rajongók teljesen kiakadtak

divatbemutató Victoria's Secret Fashion Show Kylie Jenner
Nagy Anna
2026.10.19.
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Nem mindennapi meglepetést tartogatott az idei Victoria's Secret Fashion Show, ahol egy váratlan híresség lopta el a reflektorfényt. Kylie Jenner ugyanis egy 50 millió dollárt érő, gyémántokkal díszített melltartóban lépett kifutóra. A merész döntés azonban alaposan megosztotta a rajongókat.

Hosszú idő után ismét Los Angeles adott otthont a Victoria's Secret legendás divatbemutatójának. A fehérneműmárka 19 év elteltével tért vissza a városba, a kaliforniai Culver Cityben található Sony Studios pedig látványos kreációkkal és világhírű modellekkel telt meg. Az est egyik legnagyobb meglepetését azonban Kylie Jenner szolgáltatta, aki nemcsak először lépett a márka kifutójára, hanem rögtön a divatbemutató egyik legértékesebb darabját is viselhette, aminek nem mindenki örült.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 18: Kylie Jenner walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kylie Jenner a Victoria's Secret kifutóján, az 50 millió dollárt érő melltartóban.
Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kylie Jenner melltartója mindenkit meglepett

A Victoria's Secret divatbemutatójára visszatért Palvin Barbi is, mindössze 6 héttel a szülsé után, de nem ő okozta a legnagyobb meglepetést. Kylie Jenner Victoria's Secret kifutóján debütált emlékezetes módon: botrányt kirobbantva. Kylie Jenner ugyanis a márka ikonikus Fantasy Bra kreációját viselte, amelynek értéke elképesztő, 50 millió dollár.

A különleges melltartó középpontjában egy önmagában 22 millió dollárt érő sárga gyémánt kapott helyet, amelyet további 4410 természetes gyémánt egészített ki. A káprázatos darabhoz áttetsző miniszoknyát, ezüstszínű alsóneműt és átlátszó magas sarkú cipőt választottak, a megjelenést pedig hatalmas, fehér angyalszárnyak tették teljessé.

A közönség figyelmét azonban nem csupán a gyémántok ragyogása ragadta meg.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 18: Kylie Jenner walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kylie Jenner a híres melltartóban.
Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kylie Jenner történelmet írt, de nem mindenki örült neki

A Fantasy Bra hosszú éveken át a Victoria's Secret divatbemutatóinak egyik legkülönlegesebb látványossága volt, ám 2018 óta egyszer sem szerepelt a kifutón. A márka tehát nyolc év után hozta vissza az ikonikus melltartót, ráadásul egy meglehetősen szokatlan döntéssel.

Kylie Jenner lett ugyanis az első olyan híresség, aki anélkül mutathatta be a Fantasy Brát, hogy hivatalosan is a Victoria's Secret angyalai közé tartozott volna.

A választás komoly felháborodást váltott ki az interneten. Sokan úgy érezték, hogy a különleges lehetőséget inkább egy tapasztalt, a márkához régóta kötődő modellnek kellett volna megkapnia.

„Gondoljatok bele, még soha nem vonult kifutón, és máris ő kapja meg a Fantasy Brát? Ez azért elég tragikus”írta az egyik elégedetlen hozzászóló.

Mások ennél is keményebben fogalmaztak.

„A Victoria's Secretből tényleg teljesen kifogyott a kreativitás. Ez a legdrágább darab, mégis sikerült átlagossá tenni. Ráadásul egy Kardashian/Jenner viseli, amitől csak még olcsóbbnak hat az egész” – kritizálta a döntést egy másik kommentelő.

A rajongók inkább a legendás Victoria's Secret-modelleket látták volna

A közösségi médiában hamar megindult a találgatás, hogy miért éppen Kylie Jenner kapta meg a kivételes lehetőséget.

„A világon bárki más helyett miért pont Kylie Jennerre adták a Fantasy Brát?” – tette fel a kérdést egy felháborodott néző.

Többen konkrét neveket is említettek, akik szerintük sokkal inkább megérdemelték volna, hogy bemutassák az ikonikus fehérneműt. „Barbara Palvin, Adriana Lima és Anok Yai helyett?” – kérdezte egy másik hozzászóló, utalva arra, hogy a márkához kötődő, tapasztalt modellek helyett a realitysztárból lett üzletasszonyra esett a választás.

Kattints a képre és nézd meg a galériát a Victoria's Secret 2026-os divatbemutatójának modelljeiről:

Alessandra Ambrosio A Victoria’s Secret egyik legismertebb modellje 2000-ben szerepelt először a show-ban. Az idei lesz a 20. Victoria’s Secret Fashion Show, amelyen kifutóra lép.
Abby Champion tavaly, 2025-ben szerepelt először a bemutatón, 2026-ban pedig másodszor vonul végig a kifutón.
Alex Consani 2024-ben debütált, majd 2025-ben is visszatért. Az idei lesz a harmadik Victoria’s Secret Fashion Show-ja.
Anok Yai 2024-ben debütált, 2025-ben ismét kifutóra lépett, így az idei lesz a harmadik Victoria’s Secret Fashion Show-ja.
Ashley Graham 2024-ben szerepelt először a Victoria’s Secret Fashion Show-ban, azóta minden évben visszatért.
Candice Swanepoel 2010-ben lett Victoria’s Secret Angel, és a márka egyik legsikeresebb, legjobban kereső modelljévé vált. 2013-ban ő viselte a 10 millió dollárt érő Fantasy Bra-t, amelyet egy 52 karátos rubin is díszített. Több mint egy tucatszor szerepe
Cindy Bruna nyolc év kihagyás után tér vissza. 2013-ban debütált, majd 2018-ig minden évben szerepelt a show-ban.
Devyn Garcia 2021-ben lett a Victoria’s Secret márkanagykövete, 2024-ben pedig először szerepelt a divatbemutatón. Azóta minden show-ban részt vett.
2015-ben jelentették be, hogy Elsa Hosk hivatalosan is Victoria’s Secret Angel lett. 2016-ban ő nyitotta meg az éves show-t, 2018-ban pedig az 1 millió dollárt, vagyis mintegy 323 millió forintot érő, kristályokkal díszített Fantasy Bra-t viselte. Az vol
Gigi Hadid 2015-ben szerepelt először a Victoria’s Secret kifutóján. Azóta további négy alkalommal vett részt a show-ban, így 2026-ban hatodszor láthatja a közönség.
Imaan Hammam 2014-ben vonult először a Victoria’s Secret kifutóján, majd hosszabb szünet után 2024-ben tért vissza. Azóta minden évben szerepel a show-ban.
Paloma Elsesser 2024-ben debütált a Victoria’s Secret kifutóján, az idei lesz a harmadik show-ja.
Adriana Lima a Victoria’s Secret egyik legnagyobb ikonja eddig húsz alkalommal szerepelt a divatbemutatón, így 2026-ban már a 21. show-jára készül. Először 1999-ben lépett a kifutóra, egy évvel később pedig hivatalosan is angyal lett. 2018-ban búcsút vet
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Alessandra Ambrosio a Victoria’s Secret egyik legismertebb modellje 2000-ben szerepelt először a show-ban. Az idei lesz a 20. Victoria’s Secret Fashion Show, amelyen kifutóra lép.
AFP
@victoriassecret A cultural force all her own. @Kylie Jenner ♬ original sound - Victoria's Secret

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