Kylie Jenner 50 millió dolláros melltartóban vonult a Victoria's Secret kifutóján: a rajongók teljesen kiakadtak

Hosszú idő után ismét Los Angeles adott otthont a Victoria's Secret legendás divatbemutatójának. A fehérneműmárka 19 év elteltével tért vissza a városba, a kaliforniai Culver Cityben található Sony Studios pedig látványos kreációkkal és világhírű modellekkel telt meg. Az est egyik legnagyobb meglepetését azonban Kylie Jenner szolgáltatta, aki nemcsak először lépett a márka kifutójára, hanem rögtön a divatbemutató egyik legértékesebb darabját is viselhette, aminek nem mindenki örült.

Kylie Jenner a Victoria's Secret kifutóján, az 50 millió dollárt érő melltartóban.

Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kylie Jenner melltartója mindenkit meglepett

A Victoria's Secret divatbemutatójára visszatért Palvin Barbi is, mindössze 6 héttel a szülsé után, de nem ő okozta a legnagyobb meglepetést. Kylie Jenner Victoria's Secret kifutóján debütált emlékezetes módon: botrányt kirobbantva. Kylie Jenner ugyanis a márka ikonikus Fantasy Bra kreációját viselte, amelynek értéke elképesztő, 50 millió dollár.

A különleges melltartó középpontjában egy önmagában 22 millió dollárt érő sárga gyémánt kapott helyet, amelyet további 4410 természetes gyémánt egészített ki. A káprázatos darabhoz áttetsző miniszoknyát, ezüstszínű alsóneműt és átlátszó magas sarkú cipőt választottak, a megjelenést pedig hatalmas, fehér angyalszárnyak tették teljessé.

A közönség figyelmét azonban nem csupán a gyémántok ragyogása ragadta meg.

Kylie Jenner a híres melltartóban.

Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kylie Jenner történelmet írt, de nem mindenki örült neki

A Fantasy Bra hosszú éveken át a Victoria's Secret divatbemutatóinak egyik legkülönlegesebb látványossága volt, ám 2018 óta egyszer sem szerepelt a kifutón. A márka tehát nyolc év után hozta vissza az ikonikus melltartót, ráadásul egy meglehetősen szokatlan döntéssel.

Kylie Jenner lett ugyanis az első olyan híresség, aki anélkül mutathatta be a Fantasy Brát, hogy hivatalosan is a Victoria's Secret angyalai közé tartozott volna.

A választás komoly felháborodást váltott ki az interneten. Sokan úgy érezték, hogy a különleges lehetőséget inkább egy tapasztalt, a márkához régóta kötődő modellnek kellett volna megkapnia.

„Gondoljatok bele, még soha nem vonult kifutón, és máris ő kapja meg a Fantasy Brát? Ez azért elég tragikus” – írta az egyik elégedetlen hozzászóló.