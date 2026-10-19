Cindy Crawford megtörte a csendet fia halála után: megrendítő sorokkal búcsúzott Presley Gerbertől

Presley Gerber szeptember 20-án halt meg, a család pedig október 18-án, vasárnap tett közzé egy búcsúüzenetet Cindy Crawford Instagram-oldalán. A bejegyzéshez egy fekete-fehér portrét választottak Presley-ről.

Cindy Crawford megható szavakkal búcsúzott elhunyt fiától

Forrás: Instagram

„Összetört a szívünk szeretett fiunk és testvérünk elvesztése miatt. Jóságos, gyönyörű lélek volt, aki szeretett, és akit szerettek – most és örökké. Nagyon büszkék vagyunk arra, ahogyan jelen volt lehetett ebben a világban: kedves volt és sebezhető” – írta a család.

Megköszönték a támogatást azoknak, akik az elmúlt hetekben mellettük álltak.

„Hálásak vagyunk azért a rengeteg szeretetért és támogatásért, amelyet olyanoktól kaptunk, akik ismerik és szeretik a családunkat, de olyan idegenektől is, akik együtt éreznek velünk. Amíg újra találkozunk, drága fiunk, örökké szeretünk. Anya, apa és Kaia” - zárták soraikat.



Cindy Crawford lányát sokkolta testvére halála

Egy Kaiához közel álló forrás a People magazinnak korábban azt mondta, a családot teljesen sokkolta Presley halála: „Szavakkal leírhatatlan, mennyire szomorúak. Kaia szerette, hogy Presley ennyire nyíltan beszélt a küzdelmeiről, a család pedig nagyon büszke volt arra, hogy erőt talált abban, hogy másoknak segíthetett.”

Kaia Gerber már testvére halála előtt is beszélt arról, milyen hatással volt a családra Presley szerhasználata. A Vogue szeptemberi címlapsztorijában – amely augusztus 11-én jelent meg – felidézte, hogy bátyja problémái az egész család működését megváltoztatták.

„Amikor ilyesmi történik egy családban, az valahogy mindenkit egy szintre hoz” – mondta.

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