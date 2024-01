Öregíthet a kávéfogyasztás: szakértő árulta el, mire figyeljünk

- mondta a kaliforniai plasztikai sebész, dr. Monica Kieu. "És a sok tejtermék is probléma, amikkel együtt fogyasztjuk, ugyanis azok is gyulladásokat okozhatnak" - tette hozzá a szakértő. "Bizonyos embereknél a koffein növelheti a kortizolszintet, vagyis a stresszhormont, ami zsírossá teheti a bőrt, de súlyproblémákat is okozhat. A túl sok koffein az alvási szokásokat is befolyásolja, ha pedig nem alszunk eleget, a bőrünk nem tud megfelelően regenerálódni" - mondta a szakértő az Expressnek. Érdemes tehát maximalizálni a kávéfogyasztásunkat, és ha lehet, inkább "üresen" fogyasszuk el a feketénket, így a jótékony hatásait élvezhetjük anélkül, hogy aggódnunk kellene.