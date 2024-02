A PMS tünetei megkeseríthetik az életünket, de van segítség

A válasz, igen. Egy jól megválasztott fogamzásgátló szedése is enyhítheti a panaszokat, de a tünetek továbbra is fennállhatnak. Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy maguk a tabletták is okozhatnak hasonló tüneteket. A hormonális fogamzásgátlót nem kell feltétlenül tablettában szednünk, nőgyógyászunk segítségével ma már számos egyéb formátumú hormontartalmú eszközből választhatjuk ki a számunkra leginkább megfelelőt.

Ha ezt a megoldást választjuk, jó tudni, hogy további tünetcsökkentésre a fogamzásgátló mellett is szedhető igazolt hatású, gyógynövénykivonat-tartalmú készítmény, amely enyhítheti a PMS okozta kellemetlen testi és lelki tüneteket akár kombinációban, akár önállóan alkalmazva.

