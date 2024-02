A nők egészségtudatosabbak, a férfiak halogatnak: a szűrővizsgálatok életet menthetnek

A rákos megbetegedések több mint egyharmada megelőzhető lenne



Hazánkban a legyakoribb daganatos betegség a tüdőrák, az emlőrák és a vastagbélrák. A magyar nők esetében továbbra is az emlőrák a leggyakrabban diagnosztizált típus, amelyet a tüdő és a vastagbélrák követ. A férfiaknál a három leggyakrabban diagnosztizált daganattípus a prosztata-, a tüdő- és a vastagbélrák. A tudomány fejlődésének, az innovatív kezeléseknek és az ellátáshoz való jobb hozzáférésnek köszönhetően a korábbiaknál tovább élnek a diagnosztizálást követően a betegek, de fontos kiemelni azt is, hogy szakértők szerint a rákos megbetegedések több mint egyharmada megelőzhető lenne. Rákbetegségek sokféle ok miatt alakulhatnak ki, de az emlőrák, petefészekrák, prosztatarák, vastagbélrák, melanoma, gyomorrák és a hasnyálmirigyrák is azok közé a daganatos betegségek közé tartozik, melyek kialakulásánál az örökölt génállomány is nagyon meghatározó, míg például a tüdőráknál a kutatások nem mutattak ki genetikai meghatározottságot.