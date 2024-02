Ezek lehetnek a méhnyakrák korai tünetei - Fontos a rendszeres szűrővizsgálat

Milyen gyorsan alakul ki a méhnyakrák?

A méhnyakrák egy lassan megjelenő daganat típus, évekig, sőt akár évtizedig is tarthat, amíg a méhnyak rendellenes változásaiból un. immortális daganatsejtek alakulnak ki. Ugyanakkor gyengébb immunrendszerű nőknél ez gyorsabban is végbe mehet, de még így is minimum évekről lehet beszélni. Szerencsére ez azt jelenti, hogy sok idő és lehetőség van a felismerésre és a korai kezelésekre is. A méhnyakszűrés a méhnyak felszínéről levált sejtek mikroszkópos vizsgálata, amely a korai stádiumú méhnyakrák, valamint a rákmegelőző állapotok felismerését teszi lehetővé. Az eljárás olyan megnevezéseken is ismert, mint sejtkenet vizsgálat, méhnyak citológia, és citológiai vizsgálat, vagy csak egyszerűen “szűrés”. Magyarországon az ún. Bethesda-rendszert használják a citológiai lelet osztályozásában. A Bethesda-besorolás azt is megmutatja, hogy milyen eredetű (laphám vagy mirigyhám) és milyen fokú (enyhe vagy súlyos) rendellenességéről van szó. Az eredmény három kategóriájú lehet: negatív, egyéb elváltozásra utaló (itt kisebb jelek utalnak gyulladásra) és kóros (ebben az esetben a sejtek lehetnek rákmegelőző állapotban, de ilyen jelölés alatt találhatók az igazoltan daganatos sejtek is). A pozitív citológiai lelet még nem egyenlő a méhnyakrák diagnózisával! Ebben az esetben további vizsgálatokra van szükség: a fennálló fertőzés kezelése, majd ismételt citológia, kolposzkópia (optikai vizsgálat), HPV-vizsgálatok és tipizálás, esetleges szövettani mintavétel (punch biopszia).

Milyen korai tünetekre lehet felfigyelni?