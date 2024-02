Az vagy, amit eszel: a növényi étrend lehet a jövő

Az Éljünk 100 évig: A kék zóna titka című szintén netflixes sorozatban láthattuk, milyen életmódot folytatnak a világ azon régióiban, ahol a legtöbb 100 évet megélt ember él. Mindegyikükben az volt a közös, hogy kevesebb húst és több zöldséget fogyasztottak, de az életük más aspektusai is hatással voltak arra, hogy nemcsak sokáig, de viszonylagos egészségben élték meg ezt a szép kort: minden nap mozogtak, volt életcéljuk és a közösségük aktív tagjai voltak. Habár egyszerűen hangzik, ha az lenne, mindenki sokáig élne. Sokszor győz ugyanis a kényelem, és sok tévhit is kering arról, mi számít egészséges ételnek, és mi nem.

Úgy tartják például, hogy minél több halat eszünk, annál jobb, de valójában ez nem minden esetben igaz.

A legtöbb kritika az óceánokból való halászást és a lazactenyészeteket érte ebben a szériában is, ezekről pedig A fenntartható halászat valódi arca című dokumentumfilm-sorozatban már korábban átfogó képet kaphattunk. A sorozatban egy óceánvédő mutatta be, milyen károkat is okoznak az emberek a halászattal a tengerek élővilágának, és arról is, hogy mi folyik valójában a lazactenyészetekben. A sorozatok állításai szerint a magukat fenntarthatónak kikiáltó lazactenyészetekkel több probléma is van: túlságosan sok állatot zsúfolnak össze, aminek következtében több fertőzés terjed közöttük, ráadásul gyorsabban. A tenyészetekkel kapcsolatos másik probléma az, hogy az itt nevelt és kifogott halak sokkal, de sokkal zsírosabbak, hiszen nem úszkálhatnak szabadon, a kapott tápoktól pedig egészen vastag zsírréteget növesztenek, így már nem is egészségesebbek, mint bármely más hús. Egyes lazactenyészetek ráadásul be is festik a halak húsát, hogy elérjék azt a kívánatos színt, amelyet az emberek ettől a fajtától várnak, és amit a körülményeik miatt a tenyésztettek egyébként nem tudnának produkálni. De ha már a hal sem olyan egészséges, mint amilyennek hittük, akkor még mi kerüljön a tányérra?



Akkor mit együnk?