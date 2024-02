Bőrtünetek, melyek cukorbetegségről árulkodnak

Nemcsak a cukorbetegség diagnosztizálásához van szükség a bőr megfigyelésére, a már diagnosztizált cukorbetegeknél is lényeges, hogy odafigyeléssel gondozzák a bőrüket. Fontos a hidratálás, a lábak rendszeres vizsgálata, hogy nincsenek-e rajtuk hólyagok és a gyulladások bőrsérülések, bőrrepedések ellenőrzése. De a körmök ápolása is nagy jelentőségű, hiszen a köröm és lábgomba bőrrepedésekhez vezethet, emiatt baktériumok juthatnak be a bőr alá, és később fertőzéseket okozhatnak.

Ha az említett bőrtünetek közül bármit is észlesz magadon, mindenképpen fordulj orvoshoz, és vizsgáltasd ki magad! Látogass el bőrgyógyászhoz is, mert ugyan némelyik bőrbetegség nem néz ki súlyosnak, de további szövődményekhez vezethet, ha kezeletlenül hagyjuk.