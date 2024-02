Hidratatáljunk kívül-belül: a legjobb tippek, hogy télen is üde legyen a bőröd

Nagy szükségünk van a D-vitaminra is, amelyből télen napfény hiányában kevesebbet termel a bőr. Az ajánlott napi mennyiség 1500 – 2000 nemzetközi egység. Ezt részben táplálkozással is bevihetjük, például tojással, májjal, különféle halakkal. Az E-vitamin lassítja a sejtöregedést, hatására csökken a ráncok kialakulásának esélye, és a sebgyógyulást is elősegíti, ezért épp annyira fontos, mint a C-vitamin.



Szabadba UV-védelem, szobába párásítás



Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy arcbőrünket csak nyáron károsítja az erős napsugárzás, ezért télen megfeledkezünk a napfényvédelemről, ám a napsütéses, havas időben is bombáznak bennünket a káros UV-sugarak.