Februári útravaló: Ahhoz, hogy mások szívét elnyerhesd, önmagadat szeresd

Schütz Alexandra

Gondoljunk csak bele, az önszeretet nem luxus vagy önzés. Ahhoz, hogy másokat tiszta szívből szeretni tudjunk, önmagunkkal kell szeretetteljes kapcsolatot kialakítanunk. De vajon melyek azok a kis cselekedetek, amelyekkel boldoggá tehetjük saját magunk? Mitől éreznénk jól magunkat? És a párunk? A Life.hu cikksorozat következő részében Kőszegi Zsuzsanna kineziológus és Three In One Concepts Advanced Instructor segít abban, hogy hogyan tudjuk önmagunkat elfogadni és jobban szeretni.

Alapvető szükségletünk az önszeretet. Ez egy olyan gyönyörű és erőteljes állapot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy mélyebb kapcsolatba lépjünk önmagunkkal és jobban megértsük szükségleteinket és vágyainkat. Arról, hogy mindezt hogyan alakítsuk ki, hogyan erősítsük magunkban és milyen hatással van ez párkapcsolatunkra, Kőszegi Zsuzsannával, kineziológussal és Three In One Concepts Advanced Instructorral beszélgettünk. Szeretni másokat? Első lépés: Önszeretet

Az önszeretet nem arról szól, hogy magunkba zárkózunk vagy kizárólag önző módon gondolkodunk. Inkább egy olyan állapot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy gyengéden és szeretetteljesen bánjunk magunkkal, miközben folyamatosan fejlődünk és növekedünk. Amikor önmagunk iránti tiszteletteljes és gondoskodó attitűddel élünk, az segít abban, hogy egészségesebb kapcsolatokat ápoljunk másokkal is. Legyen szó egy gyengéd ölelésről a nehéz nap után, egy bátorító szóról, amikor kétségek gyötrik a lelkünket, vagy egy egészséges határvonal megállapításáról, az önszeretet mindig az iránytűnk lehet a boldogság és az önbizalom felé vezető úton – fejtette ki Zsuzsanna.

Egységben önmagunkkal Az új év mindig kiváló lehetőség arra, hogy szembenézzünk önmagunkkal, és célokat tűzzünk ki. Olyanokat, amelyek segítenek fejlődni és segítségükkel boldogabb életet élhetünk. Akik érdeklődnek az önismeret vagy akár a kineziológia iránt, számottevő belső fejlődést érhetnek el és eredményesebbek lehetnek célkitűzéseik tudatos megvalósításában. Erről részletesebben a cikksorozat első részében írtunk. Tippek az önszeretet fejlesztéséhez Az önszeretet fejlesztése egy folyamat, amely tudatos munkát igényel, de rendkívül értékes és meghozza a gyümölcsét. Néhány ötlet, amelyek segíthetnek az önszeretet fejlesztésében:

1. Személyes idő kialakítása Foglalkozz rendszeresen olyan tevékenységekkel, amiket szeretsz, és amik feltöltik az energiáidat. Legyen az egy sétálás a természetben, egy forró fürdő, egy jó könyv olvasása, vagy bármi más, ami kizárólag rád fókuszál és feltölt energiával. Az önszeretet fejlesztése egy folyamat, amely tudatos munkát igényel

Forrás: Iryna Imago/Shutterstock 2. Határok meghatározása

Tanuld meg megfelelően kijelölni és megtartani a határaidat, és mondj nemet, amikor szükséges. Ez növeli az önértékelésedet és a tiszteletet önmagad iránt. 3. Affirmációk használata Naponta ismételd el a pozitív megerősítéseket önmagaddal kapcsolatban. Például, mondhatod: "Szeretem és elfogadom magam pontosan olyannak, amilyen vagyok.” 4. Testmozgás és egészséges életmód