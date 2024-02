„A kommunikációnk ne a hibakeresés legyen, hanem az erények kiemelése!” – interjú Dr. Hevesi Krisztinával

Lesz szex, ha van intimitás és lesz intimitás, ha van szex. De akkor, hogy is van ez?

Mi emberek olyanok vagyunk, hogy mikor új egy párkapcsolat, új egy személy az életünkben, akkor repkedünk, majd megszokjuk és elkezdjük unni, aztán meg már csak a hibáit látjuk. Akkor ijedünk meg legközelebb, ha úgy látjuk, hogy elveszíthetjük. Néha fontosak a figyelmeztető jelek, hogy tudjuk értékelni a másikat. Valentin-napkor vehetünk egy nagy levegőt és gondolkozhatunk ezen.

A férfiaknak sok esetben a szex a szeretet nyelve. Nem értik, ha a másik fél nem fogékony rá. Pedig sokszor a nők kijelentik, hogy addig nem lesz szex, ameddig a férfi nem ad több intimitást, csókot, bonbont, virágot és szenvedélyt. A férfi kijelenti, hogy addig nem lesz több intimitás, ameddig nem lesz szex. Tehát ez vitákat szül. Hiszen, érthető okokból, a nők másképpen gondolják.

A férfiaknak meg kell érteniük, hogy kellő mennyiségű érzelmi intimitás és a párkapcsolat stabilitásának bebiztosításával érhetnek el változást. A nőknek a szexualitáshoz sokkal több törődésre, figyelmességre van szükségük.

A kommunikációnk semmiképpen se a hibakeresés legyen

Bármi könnyen elvárássá válhat. Azért hozzon a másik bonbont, hogy ne legyen balhé vagy ne tagadja meg utána a szexet vagy azért kapunk bonbont, hogy utána legyen szex. Erre nincs általános recept a szakértő szerint.

Arra figyeljünk, hogy ne elvárásaink legyenek, ne legyünk olyanok, mint a nagy gyerekek, akik csak azt nézik, hogy mit kapnak. Inkább arra fókuszáljunk, hogy mi mit adunk a másiknak és akkor beindítunk egy pozitív spirált. Tegyük meg mi az első lépést és közelítsünk a másik felé érzelmileg, intimitásilag és szexben is. Akkor fog a másik is pozitívan reagálni

– magyarázza Krisztina.

Forrás: Blatniczky János Timóteus

Ha ez mégsem következik be, akkor érdemes erről beszélni. A vitáinknak és a kommunikációnknak a sajátossága az, hogy általában a negatív dolgokat fogalmazzuk meg, tehát kritizáljuk a másikat. Mennyivel jobb lenne az, hogy ha azt emelnénk ki, hogy pontosan mit csinált jól a párunk. Elmondani neki, hogy mennyire jól esett nekünk, hogy figyelmes volt és hozott kávét, vagy az, hogy csinált ebédet.

–A kommunikációnk ne a hibakeresés legyen, hanem az erények kiemelése. Azt helyezzük fókuszba, hogy mi az, ami jól esett a másiktól és ne azt, ami nem. Ne azt hozzuk fel állandóan, hogy mi az, amit rosszul csinált. Így tudja, hogy mit szeretnénk – folytatta a pszichológus szakértő.

,,Mert te se tetted, ezért én sem teszem”

Sokszor mi magunk is keressük rá a választ, hogy hogyan is kellene alakulnunk, közelíteni egymáshoz az idő előrehaladtával. A tartós párkapcsolat titka többször szerelembe esni, mindig ugyanabba a személybe. Ahhoz, hogy tényleg ez egy magas szeretet, szerelem szinten maradhasson, a szenvedély lángja se múljon ki, ahhoz bizony folyamatosan tenni kell a tűzre. Valahol ezek az ünnepek is lehetőséget adnak rá. Mind a két félnek lépnie kell.

Fontos, hogy ne egy negatív duzzogási spirál alakuljon ki, inkább pozitív irányba kezdjük el építeni a dolgokat. Ne azért ne tegyünk valamit, mert a másik sem tette meg. Az, hogy odafigyelünk-e sok évvel később is az ilyen részletekre, azzal döntjük el mi, hogy jó lesz-e a párkapcsolatunk. Megvan a receptje a rossz és a tönkrement párkapcsolatnak is. A jónak is ugyanúgy

– emelte ki a szakértő.

A recept tehát: Odafigyelni egymásra és kifejezni a szeretetünket. Elfogadni és figyelni arra, hogy mit is szeretne a másik igazán, akár több intimitást, akár több szexet. Elengedhetetlen, hogy empatikusan megértsük a másikat és ne pedig meggyőzni akarjuk a saját igazunkról.

Kérdés, hogy a férfiak számára vajon miért egyfajta nyomás vagy kötelezettség a figyelmesség?

A pszichológus szakértő szerint, lehet, hogy mi nők is rosszul fogalmazunk, amiből az következhet, hogy az adott kérés egy elvárás részünkről. A másik ok pedig az lehet, hogy a férfiak ragaszkodnak a döntéshozó szerepéhez. Ez az ellenállás irányába terelheti a férfit.

Ma az elkényeztetett férfiak időszakát éljük. Nem kell udvarolni, nem kell virágot vinni, elcsökevényesedett a képességünk a romantikára. Manapság már csak chaten beszélgetnek a fiatalok és az összes udvarlás ennyi, hogy jobbra húzzuk az illetőt a tinderen. Éppen ezért a nőknek még nagyobb a vágyakozása a romantika felé, a Valentin-nap iránt, a férfiak pedig egyre sutábbak benne, ami még több konfliktust eredményez. Ennek következtében az egyedülállók száma is megnövekedett, így tehát ez egy ördögi kör.

Tendencia szinten a fiatalok kevésbé romantikusak. És akkor itt jön képbe a Tinderes ismerkedés. Nagyon megváltoztak a kapcsolati formák, sokkal több lett a ”barátság extrákkal kapcsolat” és az egyéjszakás kalandok száma is megnövekedett. A mai rohanó világban sokan nem akarnak párkapcsolatot, csak a szexuális vágyuk kielégítése végett keresnek partnert. Sokkal kevesebb lett a romantika és az elkötelezett kapcsolat száma is az elmúlt tíz-húsz évben.

Emberi létünk egyik legfontosabb területe az érzelmeink kifejezése.

Forrás: Forrás: 123rf.com

„Érzelmeket kommunikáljunk és érzelmeket kapjunk vissza, ez a fontos”

A jövő egyre inkább a robotok és a mesterséges intelligencia felé tendál. Bízzunk benne, hogy azért van még igény a másik emberre is és nem csak robotok kellenek, akikkel szexelhetünk. A másik embernek érzelmei vannak, igaz, már a gépekbe is be lehet programozni olyan viselkedéseket, amelyek érzelemre utaló gesztusokat eredményeznek. A robotok nem éreznek valójában, mi pedig nem vagyunk olyan kiszámíthatóak, mint a robotok, nehezebb velünk.

Bízom benne, hogy a túlságosan technikát használó és az érzelmeket háttérbe szorító spirál egyszer megszakad. Valójában a kommunikációnk átment az internetre, érzelmeinket emojikkal fejezzük ki. Emberi létünk egyik legfontosabb területe az érzelmeink kifejezése. Olyan, mintha ezt teljesen ignorálni akarnánk, így azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem a giccses plüss mackókra és a piros bonbonok-ra fókuszálunk, hanem az emberi értékekre, a másik fontosságára Valentin- napkor is, akkor ez egy kedves ünnep.

Érzelmeket kommunikáljunk és érzelmeket kapjunk vissza, ez a fontos. Érzelmi intelligenciánk kezd ellustulni, elbutulni, miközben pedig a boldogságot kergetjük.