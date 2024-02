Kiderült, hízlal-e a szerelem: ilyen hatással van a párkapcsolat az étkezési szokásainkra

Társaságban sokan nehezebben tartanak mértéket

Forrás: Shutterstock

A kutatás kitért arra is, hogy vajon a párkapcsolatban, szerelemben élők kirobbannak-e az energiától és több figyelmet fordítanak-e a sportolásra, de itt a többség nemmel válaszolt.

Alaposan megbillen azonban az arány annál a kérdésnél, hogy szebbnek, vonzóbbnak érzi-e magát, aki szerelmes. Erre a kérdésre 66 %-ban igenlő válasz érkezett.

Hogy az életmódváltás párban is egyszerűbb legyen, Valentin-nap alkalmából páros kihívást javasol a Toman Diet. Az 5 illetve 21 napos diétacsomag női és férfi változatban is elérhető, és remek alkalom arra, hogy most együtt vágjon bele egy pár az életmódváltásba, együtt alakítsanak ki olyan szokásokat, amelyek súlytartáshoz, vagy szükség szerint súlyvesztéshez vezethetnek.