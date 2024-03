97 évesen is naponta tornázik az egykori fitneszkirálynő, Elaine LaLanne: elárulta a hosszú élet titkát

- mondta. A 97 éves egykori fitneszkirálynő a mai napig 20 percet tornázik naponta, és arra törekszik, hogy minden izmát átmozgassa. Természetesen az is számít, mit eszünk: Elaine nem vegán, de a kevés hús fogyasztására esküszik, valamint arra, hogy nem szabad tétlenkedni. "Mindig is volt valamilyen projektem, és azt hiszem, ez segített abban, hogy 97 éves koromig éljek" - mondta. Mindezek mellett úgy véli, hogy a pozitív gondolkodás is kulcsfontosságú. "Ha valamilyen negatív érzésed van, küzdj ellene" - mondta. "Kezdj el valami pozitív dologra gondolni. Gondolj valami csodálatosra az életedben" - tanácsolta.

Már rég megfejtették a hosszú élet titkát: nem az edzőteremben izzadva fogunk rátalálni Több olyan régió is van a világon, ahol sokkal tovább élnek az emberek, mint máshol. Ezek az úgynevezett kék zónák: Loma Linda Kaliforniában; Ikaria Görögországban; Okinawa Japánban; Szardínia Olaszországban; vagy Nicoya Costa Ricában. Nagyon gyakori, hogy ezeken a területeken 100 éves korukig is élnek az emberek, és most kiderült, mi a közös ezeknek az embereknek az életmódjában.