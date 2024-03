Búcsút intenek a trendeknek: világsztárok, akik bátran vállalják túlsúlyukat

Különbözőnek, de főképp önazonosnak lenni menő.

A belső út nem lenne teljes, ha nem gondolnánk át a testünkhöz való viszonyulásunkat is, amiből következik, hogy szerethető lehet az a plusz ránc, azaz anyajegy vagy adott esetben akár a plusz kilók is, természetesen az egészséges határokon belül. Nem csak a kockahastól és a tökéletes ívű felkartól lehet teljesebb az életünk. Azok a sztárok, akik elmélyülnek önmaguk megismerésében és nem feltétlenül a felszíntől várják az örömöket, rájöttek erre. Ezért is láthatunk egyre több hírességet laza, természetes szettekben, akár smink nélkül, vagy épp természetes bőrrel. A testmozgás, az egészséges ételek elengedhetetlenek a minőségi élethez, de ez nem azt jelenti, hogy meg kell vonni magunktól minden olyan falatot, ami kicsit kalóriadúsabb. A sztárok is emberek és szerintem üdvözítő, hogy megmutatják, hogy olykor ők is megesznek egy pizzát vagy akár egy fagyit. Ezáltal lesznek sokkal szerethetőbbek és emberközelibbek.

Mit gondolsz, eljutunk egyszer odáig, hogy mindenki bátran vállalja magát?

Már annak is örülük, hogy végre egyre többen vannak azok, akik rájöttek, hogy nem attól lesznek elégedettebbek, nem attól lesz szebb az életük, ha az elérhetetlent hajszolják. Meg kell tanulni megismerni és megszeretni azt az embert, akik vagyunk. Rá kell jönnünk, miért lehetünk büszkék magunkra, mitől szerethetjük önmagunkat, megjelenésünket, terstünket és pszichénket.