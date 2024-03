Forradalmi áttörés a csigolyaelcsúszás kezelésében

Life

Magyarországon elsőként Dr. Czigléczki Gábor gerincspecialistánál elérhető a módszer, amivel felére csökkenthető a rehabilitációra szánt idő. A csigolyaelcsúszás a gerinc gyakori problémája, ami a gerinc csigolyáinak a normál helyzetből való elmozdulását jelenti. Ez a rendellenesség tartós derékfájdalmat, illetve kényelmetlenséget okoz, súlyosabb esetben ronthatja az érintett személy életminőségét is. Az ülő életmód, de az állandó fizikai megterhelések is mind hozzájárulhatnak a gerinc stabilitásának romlásához és így a csigolyaelcsúszások kialakulásához. A probléma kezelésében már az endoszkópos műtéti technika is elérhető, amely a korábbi, hagyományos módszerekhez képest jelentősen gyorsabb gyógyulást ígér.

A csigolyaelcsúszás gerincstabilitási probléma, ami fokozott terhet ró az alsó gerincszakaszra, jelentősen befolyásolva a gerinc ellenállását és szilárdságát. Kialakulásának hátterében különböző okok állhatnak, beleértve a sérüléseket, a túlzott fizikai megterhelést vagy akár az öregedésből adódó kopást is. Az elcsúszás miatt a gerinccsatorna is beszűkülhet, ami a gerincsérvhez hasonlóan hosszan tartó vagy rendszeresen visszatérő gerincfájdalmat, lesugárzó vagy másik testrészbe kisugárzó fájdalmat, zsibbadást, illetve izomgyengeséget okozhat. Ilyen esetben nem elég csak a sérvet vagy a szűkületet kezelni, meg kell erősíteni a gerincet az adott szakaszon. "A csigolyaelcsúszásra kidolgozott endoszkópos műtét egy olyan innovatív eljárás, amely nem csak a gyógyulási időt képes jelentősen csökkenteni, hanem radikálisan mérsékli a beavatkozás invazivitását, így a páciensek gyógyulási ideje felgyorsulhat. Ennek eredményeként a páciensek gyorsabban térhetnek vissza a mindennapi életükhöz, kevesebb fájdalommal és jobb életminőséggel."

– avat be Dr. Czigléczki Gábor, az endoszkópos gerincsebészet szakértője. Forrás: drczigleczki.hu A hagyományos kezelési módszerek kihívásai

Eddig a csigolyaelcsúszás kezelésében hagyományosan alkalmazott műtéti eljárások nagy bőrmetszésekkel és hosszú lábadozási idővel jártak, mivel jelentős szöveti károsodást okoztak a pácienseknek. A 15-20 cm hosszú vágások – amelyek elengedhetetlenek a csavarok, implantátumok és távtartók behelyezéséhez –, amellett, hogy hosszabb gyógyulási időt eredményeznek, fokozott fájdalommal is járnak. Az ilyen műtéti beavatkozás során a sebészek megerősítik az adott gerincszakaszt, de a nagy vágás több hónapos rehabilitációt igényel. "A hagyományos csigolyaelcsúszásra alkalmazott stabilizáló műtétek nagy megterhelést jelentenek a betegek számára. Az endoszkópos technika ezzel szemben lehetővé teszi a csavarok és távtartók behelyezését kisméretű bőrmetszésekből, csökkentve ezzel a műtéti trauma mértékét és jelentősen mérsékelve a fájdalmat és a gyógyulási időt. A kis metszésekből végzett endoszkópos műtét emellett lerövidíti a kórházi bentfekvés és a munkához való visszatérés időtartamát." – tette hozzá az endoszkópos gerincsebészet egyik hazai úttörője.

Endoszkópia: A gerincsebészet forradalma Az endoszkópos gerincsebészeti technika bevezetése forradalmi előrelépést jelentett 2018-ban a gerincsérv és a gerincszűkület kezelésében és új dimenziókat nyitott a betegek gyógyításában. Az eljárással apró metszéseken keresztül, minimális szöveti károsodással lehet elvégezni a szükséges műtéti lépéseket. A csigolyaelcsúszás esetében az jelenti az áttörést, hogy az endoszkópos technikával az egész folyamat szintén elvégezhető. "Korábban is voltak olyan műtéti lehetőségek, amelyekkel a bőrön keresztül, kis metszéssel csavarokat helyeztünk be a csigolyák stabilizálásának biztosításáért. Az endoszkóp azonban ennél jóval többre képes: lehetővé teszi, hogy teljes körűen kezeljük a csigolyaelcsúszásokat ezeken a kis lyukakon keresztül. Ennek előnye, hogy precízen és a beteg számára a legkisebb megterheléssel végezzük el a szükséges korrekciókat." – mutat rá az innovatív műtéti eljárás előnyeire Dr. Czigléczki Gábor.