Komoly problémákat okozhat a mióma: ezek a tünetei

Ha mindezeket tekintetbe véve a sebészi megoldás a választás, azon belül is sok lehetőség van, hiszen lehetséges például, hogy csak a miómát kell eltávolítani, de az előfordulhat, hogy a méh eltávolítása a célravezető. Ennek megfelelően szóba jöhetnek kisebb, laparoszkópiás műtétek, de szükség esetén a hasi műtét az egyetlen választás. Megoldás lehet még a méhet vérrel ellátó artéria embolizációja vagy fókuszált rádiófrekvenciás kezelések is. A gyógyszeres kezelések célja a női hormonegyensúly visszaállítása, illetve az ösztrogén szintjének csökkentése, a hormonhatás blokkolása. Ez megoldható progeszteronpótlással, de akár mesterségesen előrehozott menopauzával is, amely azonban mellékhatásokkal is járhat. Az is előfordulhat, hogy a gyógyszeres kezelés a mióma méretének csökkentésével a műtét megkönnyítését teszi lehetővé. Szerencsére már létezik olyan korszerű gyógyszeres terápia is, mely komolyabb mellékhatásoktól mentes, valamint jelentősen csökkenti mind a mióma méretét, mind az abból adódó vérzéses panaszokat.

Forrás: Nőgyógyászati Központ