Ezzel a drasztikus lépéssel tönkreteheted a diétádat és az egészségedet is

A szervezetünk elsősorban arra használja fel a szénhidrátokat (a rostok mellett), hogy energiát nyerjen belőlük. A mindennapi mozgás, létfenntartás során izmaink szénhidrát raktárai kiürülnek, így azt folyamatosan pótolnunk kell, hogy egész nap frissek és energikusak maradjunk, illetve fizikai aktivitás során az izmaink regenerálódni tudjanak. Ezért nem érdemes őket a diéta alatt sem drasztikusan lecsökkenteni.

Jó hatással vannak az agyra

A csökkentett szénhidrátbevitelen alapuló diéta vagy életmód látványos és biztos fogyást ígér, azonban a szénhidrátszegény étrend már rövid távon is járhat mellékhatásokkal: az agy nem tud megfelelően működni, romlik a koncentrációs képességünk, valamint az emlékezési folyamatokban is zavar keletkezhet, de párosulhat fokozott fáradékonysággal, ízületi gyulladással, rosszkedvvel és depresszióval is.