A stressz mindent elsöprő ereje a testsúlyodra is hatással van

Nehezebb időszakon megyek keresztül, folyamatosan fogyok, segítség!

Egyeseknél a kortizolszint emelkedik meg fokozott stressz hatására, másoknál az adrenalin szökhet az egekbe. Tény, hogy ez a hormon felel energiaszintünkért, és napi tevékenységeink elvégzéséért, azonban az étvágyat is lecsökkenti, ha túlteng a szervezetünkben. A tehetetlenség és az egész napos idegeskedés pedig előbb-utóbb fizikai tünetekhez vezethet, mint hasfájás, hasmenés, fejfájás, ízületi gyulladás. Természetes, hogy ebben a gyengébb állapotunkban nem kívánjuk annyira az ételeket, s ha még ennénk is, valószínűleg hamar távozna belőlünk az emésztőrendszerünk funkcióinak megváltozása miatt. Emellett a stressz mindent elsöprő ereje még azt is eléri, hogy ne gondolj semmi másra egész nap, csak a problémákra, így még az is előfordulhat, hogy kihagysz egy-egy étkezést, ami szintén fogyáshoz vezethet.