Tavaszi fáradtság? Adunk néhány tippet, hogyan szabadulj meg tőle

Azt már mindannyian tudjuk — aki nem, olvassa el a cirkadián ritmusról szóló írásunkat —hogy az alvásért felelős melatonin hormont a szervezet akkor termeli nagyobb mennyiségben, amikor sötét van, azaz éjszaka. Mivel télen több volt a sötét óra, amarabb ment le és később kelt fel a nap, a szervezet is többször kapcsolt „téli álom” funkcióra, mint azt a mindennapi életvitelünk és vele mi szerettül volna. Ennek most már vége, hamarabb van világos, később lesz sötét, hosszabbak a nappalok, s ha egyelőre hajnalban még nem is napsütésre ébredünk, a világos lassan visszall nyári üzemmódra. Ezt segíthetjük azzal, ha a reggeli ébredés után kimegyünk a szabad levegőre, a fényre 10-20 percre. Egy hajnali kutyasétáltatásnál semmi nem dobja fel jobban a reggelt, de ha nincs kutyád, az se baj. Ha nincs kedved korán reggel sétálgatni, men ki a kertbe, a teraszra, erkélyre, szívd magadba a friss levegőt, fordítsd az acod a fény felé. Ha erkélyed sincs, akkor tárd ki az ablakot, állj ki néhány percre, csukd be a szemed és lélegezz! Ezzel segíted szervezetedet az átállásban.

Melankólia, rossz kedv ellen is van orvosság

Szó szerint is, de mi most nem gyógyszert javaslunk, hanem vitaminpótlást. Hamarosan a korán érő gyümölcsök adhatják ezt meg nekünk és a tartós a napsütés, de április elején ez még csak álom. Most vitaminkészítményekre is szükségünk lehet ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. A D-vitamin raktáraink feltöltéséről gondoskodnunk kell, ahogy a C-vitamint sem árt pótolni. Bizonyos B-vitaminok, a B12- (húsmentesen táplálkozóknak különösen) és a B6-vitamin szedése a magnéziummal karöltve jót tesz az idegrendszernek, de szerepe van a szellemi fittség megőrzésében is. A vitamonpótlásról érdemes orvossal konzultálni, nem mindenkinek ugyanaz a hiánya, szükséglete és a forma sem mindegy, amiben bevesszük.