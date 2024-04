Nem a turmixod méregtelenít, de az egészséged javulhat tőle

Manapság igen népszerűek a méregtelenítő diéták, és sokan alkalmazzák is azokat bizonyos időközönként. De vajon valóban szükség van erre, vagy akár még ártalmasak is lehetnek? Vagy ártani nem ártanak, csak éppen az elnevezés nem helyes, ugyanis nem az ételek, hanem a szerveink felelősek azért, hogy a méreganyagok távozzanak a szervezetünkből. Nevezzük akárhogyan is, a testünk egészen biztosan meghálálja, ha időnként böjtölünk, vagy ha azt túl nehéznek érezzük, olyan ételeket eszünk, amelyek felpörgetik az anyagcserénket és vitaminokkal, ásványi anyagokkal lárják el a szervezetünket. Ebben nagy segítségünkre vannak a gyógynövények - erről bővebben itt olvashatsz - és a belőlük készült különféle teakeverékek, melyekben a füvek és levelek együttes hatása célzottan képes megdolgoztatni a méregtelenítő szerveket. Legfőbb ilyen szerveink a máj és a vese, de a verejtékezés is azon emberi funkciók közé tartozik, mely segít megtisztítani a testünket a káros anyagoktól.

Attól függetlenül hogy hiszel-e a méregtelenítésben vagy sem, az alábbi pofonegyszerű receptekkel biztosan nem fogsz mellé, ha az egészséget helyezed a fókuszodba!