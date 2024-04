Tudd meg, melyik szerved mikor aktív: így működik a szervóra

A keletiek többezer évnyi megfigyelés alapján megalkották a szervórát. Eszerint 12 fő szervünk van, ezek kétóránként váltják egymást és minden szerv a maga idejében az éppen aktuális, legintenzívebben dolgozó szervünk birtokolja az összes energiánkat. Gondoljunk csak arra az egyszerű tényre, hogy a Föld maga is egy hatalmas szervezet, és annak is megvan a saját bioritmusa. Váltják egymást az évszakok, mint ahogy a napszakok is. Az emberi szervezet is éppen így működik.

A szervóra működése:

1:00 – 3:00: Máj