A rák gyógyítása 4000 évvel ezelőtt: így próbálkoztak az ókori Egyiptomban

Egy nemrégiben felfedezett koponya új megvilágításba helyezi az ókori egyiptomiak rák elleni küzdelmét. A koponya egy 4000 évvel ezelőtt élt egyiptomi férfié, aki valószínűleg rákban halt meg. Az archeológusok és paleopatológusok által végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a koponyán sebészeti beavatkozás egyértelmű jele látszik. A fekete folt valószínűleg trepanáció, azaz koponyalékelés eredménye. A csont megfúrásával próbálhatták enyhíteni a fejfájást vagy a daganat okozta nyomást. Bár a koponyalékelés kockázatos eljárás volt, néhány beteg túlélte a beavatkozást, ezt bizonyítják a gyógyulás nyomai a csonton. Ez a lelet nemcsak az eddigi legrégebbi ismert rákos eset: azt is bizonyítja, hogy a betegség már az ókorban is jelen volt, és már akkor is megpróbálták kezelni a rendelkezésére álló eszközökkel és módszerekkel.

A rák gyógyítása az ókori Egyiptomban: a koponyán lékelés nyoma látható

Forrás: Tondini, Isidro, Camarós, 2024

Egyes egyiptomi múmiák vizsgálata során orrgarati rák nyomait is megtalálták. A kutatók azt remélik, hogy a mintaelemzések segítségével megérthetik, hogy a daganatokat vírusos fertőzés, például HPV okozta-e, vagy genetikai háttérrel rendelkeztek.

Az ókori egyiptomi orvoslás

Az ókori Egyiptom orvosai már rendelkeztek olyan tudással és eszközökkel, amelyek lehetővé tették a betegségek diagnosztizálását és kezelését. Az Ebers-papirusz, amely i.e. 1550 körül keletkezett, az egyik legfontosabb forrásunk az egyiptomi orvostudományról. Ez a dokumentum több száz különféle betegséget és azok kezelési módjait tartalmazza, köztük a rákot is.

A rák gyógyítása az ókori Egyiptomban

Az ókori egyiptomiak felismertek bizonyos daganatos betegségeket, bár még nem értették teljesen azok biológiai alapjait. Az egyiptomi orvosi szövegekben a különféle daganatokra "kem" vagy "khen" szóval utalnak. Ezeket a daganatokat általában a különböző testrészeken azonosították, és különféle módszerekkel próbálták kezelni is a betegségeket.

Kezelési módszerek:

1. Sebészeti beavatkozások:

Az ókori egyiptomi orvosok megpróbálták eltávolítani a látható daganatokat sebészeti úton. Bár az eszközeik kezdetlegesek voltak, a régészeti leletek arra utalnak, hogy már ekkor is alkalmaztak egyszerű műtéti technikákat.