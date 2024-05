Bármelyik életkorban kialakulhat

A hüvelyszárazság leggyakoribb, de korántsem egyetlen oka a menopauza. Változókorban a nőihormon-termelődés csökkenésével és megszűnésével a hüvelyszárazság tartósan fennáll, ami kezeletlenül sok kellemetlenséggel jár, ráadásul komoly szövődményekhez is vezethet. Normális esetben a hüvely falát vékony, átlátszó folyadékréteg síkosítja, amelynek termelődéséért az ösztrogén nevű hormon felel. Szintjének csökkenése hüvelyszárazsággal jár, emiatt sérülékenyebb és a fertőzésekre hajlamosabb lesz ez az intim terület. Fiatalabb korban a hüvelyszárazság kialakulásáért felelős lehet a hormonháztartást időlegesen felborító stressz, hormonális fogamzásgátlók szedése, a drasztikus diéta, éhezés, evészavarok, megjelenhet szülés után, a szoptatás alatt, de a daganatellenes kezelések (kemo-vagy sugárterápia) mellékhatásaként is. Ami biztos: bármelyik életkorban és bármilyen okból alakul ki, kezelni kell.

Megnő a húgyúti problémák gyakorisága

Azoknál a nőknél, akik hüvelyszárazsággal küzdenek, meglehetősen gyakori a húgyúti fertőzések kialakulása, a vizeletürítés közben tapasztalható égő, viszkető érzés.

A hüvelyszárazság a szex gyilkosa

A hüvelyszárazság a mindennapjainkra is negatívan hat, de kétségtelen, hogy a szexuális életünkre van a legnagyobb befolyással. Kellemetlenné, kényelmetlenné és fájdalmassá is válhat az intim együttlét, ennek a rossz élménynek pedig komoly következményei lehetnek. A fájdalomtól való félelem miatt csökken a vágy, ami egy ördögi kör kialakulását eredményezi, a libidó visszaesése ugyanis a hüvely nedvességének a csökkenésével is jár. Ráadásul az ilyen „száraz" szexuális aktusok során apró sérülések keletkezhetnek a hüvely falán, ami fogékonyabbá tesz a különböző fertőzések kialakulására. Fontos, hogy merjünk róla beszélni, ugyanis a hüvelyszárazsággal nem kell együtt élnünk.

A hüvelyszárazság kezelhető

Szerencsére többféle hormonmentes lehetőség – a hüvelyi készítmények mellett intim lézer kezelés – is van a hüvelyszárazság kezelésére a probléma súlyosságától függően. Ha felismertük, vagy gyanítjuk, hogy ez állhat a fájdalmas szexuális élet hátterében, fontos lehet orvos tanácsát is kérni a megfelelő kezelés megerősítésében, esetleg hormontartalmú szer kiválasztásában.

Síkosítók, mint pillanatnyi segítség

A vizes bázisú síkosítók azonnali segítséget nyújtanak a gördülékenyebb szexuális együttléthez, viszont nem a tartós javulás lehetőségét jelentik. Persze amíg fel nem térképezzük a problémát, és meg nem találjuk a legmegfelelőbb kezelési módot, érdemes bevetni a síkosítót, hogy addig se kelljen lemondanunk az intim pillanatokról.

Hüvelyi hidratáló kúpok és krémek

A hüvelyhidratáló krémek és kúpok változatos összetételűek – hialuronsavat, gyógynövényeket, tejsavat tartalmazhatnak –, nemcsak a szexuális együttlétre hatnak pozitívan, hanem a hüvelyi égő, feszülő érzést is enyhítik, javítják az életminőséget, csökkentik a felülfertőződések lehetőségét. Elősegítik a kiszáradt szövetek feltöltését nedvességgel, erősítik, tartósan regenerálják a hüvelyhámot. Ezeket a patikában vény nélkül kapható készítményeket nem a szexuális együttlétkor, hanem naponta, kúraszerűen, ha szükséges rendszeresen vagy időnként megismételve kell alkalmazni.

