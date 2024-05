Mini stepper: megőrülnek érte TikTokon, de vajon tényleg hatásos?

A mini stepperek népszerűsége időről időre megugrik: viszonylag olcsóak, nem foglalnak sok helyet, könnyen használhatóak és időtakarékosak. A kézikönyve azt ígéri, hogy a szerkezet megdolgoztatja a farizmokat, a combizmokat, a comfeszítőket, a vádlit, a hozzá tartozó szalagok segítségével pedig edzhetjük a bicepszet, tricepszet, a vállakat, de akár a törzset is - vagyis az összes kényes területet. Egyetlen, olcsó gép megoldás tehát minden problémánkra - de vajon tényleg így van?

Nem véletlenül népszerű a mini stepper

Forrás: Shutterstock

Tényleg hatékony a mini stepper?

A TikTok-on Phoenix Alazam, egy képzett személyi edző és kétgyermekes illinois-i anyuka arról számolt be, hogy a mini stepper használata csökkentette a derékbőségét, miközben erősítette a farizmait, a karjait és a vádliját.

Mások is hasonló eredményekről számoltak be, vagyis összességében elmondható, hogy ez az eszköz egy kiváló lehetőség azok számára, akik elfoglaltak, de szeretnének mozogni. A mini stepper használatához nem kell kimozdulni a lakásból, sőt még a kedvenc sorozatunk nézése közben is felállhatunk rá és lépcsőzhetünk egy kicsit, tehát

rendkívül kényelmes módja annak hogy a rohanó hétköznapokon se hagyjuk ki a testmozgást. Ráadásul egy új kutatás szerint a lépcsőzés 39%-kal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségben való elhalálozás valószínűségét,

már csak ezért is érdemes használni. Ha megfelelő rendszerességgel és egyre növekvő intenzitással végezzük rajta a gyakorlatokat, biztosan lesz eredménye!