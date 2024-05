Nyaralj többet, hogy tovább élj! És mi van azokkal, akik egyáltalán nem tudnak elutazni?

Nyaralni mindenki szeret, ráadásul az egészségvédő hatásai sem elhanyagolhatók. Szakértők szerint a szabadság nemcsak a testi és lelki jólétet javítja, hanem meghosszabbíthatja az életét is. Tanulmányok azt mutatják, hogy az évi egy nyaralás az elhalálozás kockázatát 20 százalékkal, a szívbetegségekét pedig akár 30 százalékkal csökkentheti. A legjobban az jár, aki egy évben többször is kiszakíthatja magát a dolgos hétköznapokból. Ám sokaknak még az évi egy alkalom is elképzelhetetlen, és ennek nem feltétlenül anyagi okai vannak. Mit tehetsz, ha nem engedheteted meg magadnak, hogy nyaralni menj, de te is tovább akarsz élni?

A nyaralásban a szabadság minősége a fontos, nem pedig a helyszín

Forrás: Shutterstock

Nem kell Balin nyaralni, regenerálódni otthon is tudsz

Nyilván mindenki szeretne a tenger partján heverészni, ahol sokkal könnyebb elfeledkezni az otthoni gondokról, de ha nem megy, akkor nem megy. Ebben az esetben a lakásodban, házadban kell megtalálnod a módját, hogy kikapcsold a rohanó hétköznapokat. Szakemberek szerint a nyaralásban a szabadság minősége a fontos, nem pedig a helyszín, és bizonyos szempontból az otthon töltött szabadság akár még fiatalítóbb is lehet, mert kiküszöböli az utazással járó fáradtságot, és megfizethetőbb, így megszűnik a nyaralással járó pénzügyi stressz is.

Ha otthon nyaralsz, ott kell megtalálnod a módját, hogy kikapcsold a rohanó hétköznapokat

Forrás: Shutterstock

Az otthon töltött szabadság lehetőséget ad új, egészségesebb szokások kialakítására

Nem tudsz elutazni? Nem gond, ahhoz, hogy többet mozogj, úszni menj, sétálj, túrázz, nem kell egy másik országba repülnöd. Egészséges, addig nem fogyasztott ételeket otthon is tudsz készíteni, akár rendelni is, de még jobb, ha megleped magad egy éttermi ebéddel. Szakadj ki a szokásos rutinból, kelj később, lassulj le, fedezz fel új dolgokat, a lényeg, hogy ne a céges e-maileket pörgesd, ne dolgozz, ne válaszolj munkahelyi üzenetekre. A szabadság lényege, hogy másképp töltsd, mint a hétköznapokat. Fontos, hogy a jó szokásokat később is tartsd meg, akkor is, amikor már nem pihensz.

Az új szokások új ötleteket hoznak

Tény, hogy egy teljesen más környezet teljesen új szemléletmódot eredményezhet. Az is tény, hogy ha nem utazol el, nem kerülsz más környezetbe. Ám a kisebb kiruccanások, és az előbb taglalt új szokások is legalább annyira növelik a kreativitást, mint egy európai körutazás. Önmagában az, hogy testben és lélekben is eltávolodsz a mindennapi feladataidtól, más perspektívákat nyit meg, visszatérve a munka világába, más szemszögből tekinthetsz ugyanarra a problémára. Tehát, ha csak az otthoni wellness jutott, akkor is inspirálódhatsz, mintha csak elutaztál volna.

Az otthoni vakáció lehetőséget ad a fontos kapcsolataid megerősítésére

Azt már rég tudjuk, hogy az egyik, az életkort jelentősen növelni képes tényező az ember életében a szociális háló. Az emberi kapcsolatok, családi és baráti viszonyok, a megtartó erő az, ami igazán meg tudja emelni az elérhető életkort. Az is tény, hogy az idegen környezetben megkötött új barátságok, ismeretségek is sokat tesznek az életminőséghez, de a meglévő kapcsolatok erősítése, amelyre egy otthon töltött szabadság pont alkalmas, szintén ilyen hatással lehet.