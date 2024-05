Pénisz kisokos: minden, amit tudni akartál a méretekről

Hogy mekkora a saját pénisze, és hogy ez az átlaghoz képest kisebb vagy nagyobb, sok férfit foglalkoztat. Sok időt töltenek a pasik a méretkérdéseken rágódva, aggódva, és túl nagy jelentőséget tulajdonítva ennek az egyetlen tulajdonságnak, amely korántsem olyan fontos, mint amilyennek gondolják. Legalábbis a nőknél nem kulcskérdés. Vagy mégis? A legtöbb nő számára inkább az számít, hogy a férfira lehessen számítani, megbízható legyen, támasz a bajban, igazi társ, de azért ott motoszkál a fejükben, hogy vajon elég-e, amivel álmaik netovábbját megáldotta a sors vagy a genetika.

Már csak azért is, mert gyakran hozzuk összefüggésbe a nagyra nőtt férfi nemi szervet magával a férfiassággal, és fordítva. Hogy ennek van-e bármi alapja, azt nem ebben a cikkben fogjuk eldönteni, mi csupán rideg tényeket közlünk a melletted fekvő férfi falloszának hosszáról. S noha a kevesebb néha több, a több meg kevesebb, és az is előfordul, hogy pont annyi, amennyi, ne feledd, akármekkorát is hord szerelmed a nadrágjában, fontosabb, hogy hogyan használja.

Mekkora az átlagos péniszméret?

A téma igényel némi magyarázatot (és magyarázkodást), ugyanis nincs egy világátlag, ahogy azt mindenki sejtette és talán tudta is. A különböző földrészeken, népcsoportoknál különböző méretek a jellemzőek, így az, hogy mi az átlag, függ attól, mit az adott helyen mi számít kicsinek és mi nagynak. Az sem mindegy, hogyan mérik, és persze az sem, hol, hiszen messziről jött ember azt mond, amit akar. Kutatások szerint azonban az átlagos pénisz merevedés közben legalább 13,1 és legfeljebb 15,25 centiméter hosszú, a kerülete pedig körülbelül 11 centiméter. Az adatokat már tudod, jöjjön a mérés...

Forrás: Shutterstock

Hogyan mérd meg a hímed vesszejét (vagy ő a sajátját)?

Ha alul, a herék felől méred, hibás lesz a számításod, ha pontos adatokat szeretnél kapni, akkor a mérést ott kezdd, ahol a hímvessző az alhassal találkozik és a csúcson hagyd abba. Ezt megteheted vonalzóval és mérőszalaggal is, amit találsz, azzal dolgozz. A kerületét pedig a legvastagabb résznél körbe, egy rugalmas mérőszalaggal mérd, de akár egy madzaggal is megteheted, amit aztán a mérőszalagra helyezel, és már kész is vagy.

Meddig nő a pénisz?

Amíg élünk, remélünk, tartja a mondás, de van az a kor, amikor már hiába. A férfiak nemi szerve 18-21 éves korig nő, onnantól már nem számíthatnak méretnövekedésre.

Ne feledd, akár eléri az átlagot a párod mérete, akár nem, akár kisebb, akár nagyobb, a méret is csak egy szám. Sokkal fontosabb, hogy amitek van, azzal mihez kezdtek. Erre is vannak tippjeink, de arról majd legközelebb.