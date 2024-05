Stressz és orgazmus - így hat egymásra

Stressz és az orgazmus együtt? A mai, modern világ szinte hozza magával a stresszt, amely nem csak a mentális, de a fizikai egészségünkre is hatással van. A stressz a mindennapi élet részévé vált, és szinte mindenkit érint valamilyen formában. Munkahelyi stressz, anyagi gondok, egészségügyi problémák, és még csökkent libidó is? Mi köze van az orgazmusnak a stresszhez? Most megtudjuk!

Stressz és orgazmus - van összefüggés!

Forrás: Stressz hatására késhet a menzesz Forrás: Shutterstock

A stressz hatása az orgazmusra

Fiziológia

A stressz számos módon befolyásolhatja az emberi test működését. Magas stressz-szint esetén a szervezet kortizolt termel, amely "stresszhormonként" ismert. A túlzott kortizoltermelés negatívan befolyásolja a szexuális vágyat, és az orgazmusképességet is. Emellett pedig izomfeszüléseket is okozhat, ami még inkább befolyásolja a csúcsra való eljutást szex közben.

Pszichológia

A mentális stressz szorongást, depressziót, és más pszichológiai problémákat eredményezhet, amelyek mind befolyásolhatják a szexuális életet. A folyamatosan stresszhatás alatt álló emberek egyszerűen nem tudnak intim pillantokra koncentrálni, így hiába próbálja meg a párjuk kielégíteni őket, egyszerűen nem működik a "kémia".

Az orgazmus hatása a stresszre

Endorfinok

Az orgazmus során a test endorfinokat, azaz boldogsághormonokat szabadít fel. Ezek az anyagok természetes fájdalomcsillapítók és stresszoldók, amelyek hozzájárulnak a jó közérzethez és a stressz csökkentéséhez. Azonban ha nem túl gyakran kapjuk meg ezt az élményt a felfokozott stressz miatt, érdemes lelassítani, ha szükséges, szakemberhez fordulni, aki segít feltárni a mentális problémák gyökereit, és elindíthat minket a gyógyulást útján.

Általános jólét

Az orgazmus általánosan javítja a hangulatot, növeli a relaxációt, és elősegíti a jobb alvást. Ezek a tényezők pedig hozzájárulnak a stressz csökkentéséhez és a mentális egészség javításához.

Mondhatjuk tehát, hogy a stressz és az orgazmus közötti összefüggés eléggé komplex. Míg a stressz negatívan befolyásolhatja az orgazmusképességet, az orgazmus pont hatékony eszköz lehet a stressz csökkentésére.

Mi lehet a megoldás?

Az életmódváltás, a relaxációs technikák, és a szexuális egészségre való fokozott figyelem mind hozzájárulhatnak a stressz kezeléséhez és a szexuális élet javításához, nem beszélve arról, hogy a pároddal való szoros kapcsolat is javulni kezd.