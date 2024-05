Székrekedés: lehet, hogy nem tudod, mi minden állhat a hátterében

Ha hetente háromnál kevesebbszer ürít székletet valaki, székrekedésről beszélünk. A krónikus székrekedés rossz közérzetet, fejfájást, étvágytalanságot, bakteriális túlnövekedést, bélgázosságot, hasfájást okozhat. Székrekedéses páciensekben gyakrabban alakul ki diverticulosis (vastagbél kitüremkedések), aranyér betegség, fissura (nyálkahártya berepedése), rectalis prolapsus (végbél előesése). Azon túl, hogy az életminőséget negatívan befolyásolja, több betegség forrása is lehet, ezért mindenképp foglalkozni kell vele, hogy meg lehessen előzni nagyobb problémákat. Mutatjuk, mi minden okozhatja!

Kényes téma a székrekedés, de muszáj beszélni róla.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2017 Tijana Moraca/Shutterstock

Kevés folyadékbevitel

A napi folyadékbevitel meghatározza a széklet víztartalmát. A vastagbél viszonylag sok vizet szív vissza az oda kerülő táplálékból, tehát a széklet elkezd összeállni, „megkötni”. Ezért az egyik legfontosabb, hogy fokozzuk a folyadékfogyasztást (az életkornak, nemnek megfelelő mértékben), hiszen ha több folyadékot iszunk, akkor a széklet állaga lágyabb lesz, és könnyebb lesz kiürítése is.

Rostszegény táplálkozás

A magas rosttartalmú élelmiszerek mozgásban tartják az ételt az emésztőrendszerben, míg hiányukban lelassul a bélmozgás, és szorulás jelentkezhet. Az étrendi rostforrások közé tartoznak elsősorban a zöldségek, gyümölcsök, ill. ezek rostdús leve, de ide soroljuk a hüvelyeseket, a finomítatlan gabonaféléket és a héjas olajos magvakat is.

Gyógyszerek is állhatnak a székrekedés mögött

Némely antidepresszáns, fájdalomcsillapító és görcsoldó szer is okozhat szorulást. Ha vízhajtót szedünk, az is felelős lehet, hiszen ezek a szerek kiürítik a szervezetből a folyadékot. Mivel a széklet keménységét befolyásolja a víztartalma, így vízhajtók esetén mellékhatásként jelentkezhet szorulás is.

Terhesség alatt, szülés után

A női test a terhesség alatt rengeteg változáson megy keresztül. A szokásosnál magasabb progeszteron- és ösztrogén hormonszint hatására a bélfalban lévő simaizmok ellazulnak, így az emésztés lelassul, és a legtöbb nőnél nehéz és ritka székletürítés jelentkezik. Ráadásul a méhben növekvő kisbaba egyre jobban össze is nyomja a beleket, ezzel tovább lassítva a széklet könnyed áthaladását.